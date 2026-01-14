6AM W6AM W

“Otros expresidentes le recomendaron a Petro tener cuidado con la ida a EE.UU.”: Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper dijo en 6AM W que en la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores “hubo un rechazo a la forma en la que Estados Unidos intervino Venezuela (…) lo debemos rechazar porque, si no, mañana se van a meter a otros países".

Expresidente Ernesto Samper. Foto: Colprensa.

Este miércoles, 14 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W el expresidente Ernesto Samper para referirse a lo que se dialogó en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el presidente Gustavo Petro.

Escuche la entrevista completa a continuación:

