“Otros expresidentes le recomendaron a Petro tener cuidado con la ida a EE.UU.”: Ernesto Samper
El expresidente Ernesto Samper dijo en 6AM W que en la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores “hubo un rechazo a la forma en la que Estados Unidos intervino Venezuela (…) lo debemos rechazar porque, si no, mañana se van a meter a otros países".
“Otros expresidentes le recomendaron a Petro tener cuidado con la ida a EE.UU.”: Ernesto Samper
15:44
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Expresidente Ernesto Samper. Foto: Colprensa.
Este miércoles, 14 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W el expresidente Ernesto Samper para referirse a lo que se dialogó en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el presidente Gustavo Petro.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Otros expresidentes le recomendaron a Petro tener cuidado con la ida a EE.UU.”: Ernesto Samper
15:44
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles