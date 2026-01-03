Panamá da por superada la crisis diplomática con Estados Unidos por el Canal de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que las tensiones surgidas con Estados Unidos a raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una supuesta influencia china en el Canal de Panamá forman parte de un episodio ya superado en la relación bilateral. Durante su rendición de cuentas ante el Parlamento, el mandatario sostuvo que lo que en un momento fue interpretado como una ruptura en una relación histórica logró resolverse mediante gestiones diplomáticas y diálogo político.

Mulino señaló que la relación entre ambos países avanzó nuevamente hacia un marco de respeto, colaboración y recuperación de la confianza, sin que Panamá renunciara a la defensa de sus intereses estratégicos ni de su soberanía sobre la vía interoceánica.

Reafirmación de la soberanía panameña

En su intervención ante los legisladores, el jefe de Estado reiteró que el Canal de Panamá continúa y continuará bajo control panameño. Subrayó que la administración de la vía interoceánica no responde a ninguna potencia extranjera y que el país no aceptó presiones para modificar ese principio durante el periodo de tensión diplomática.

El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos a comienzos del siglo XX y transferido a Panamá en 1999, opera bajo el Tratado de Neutralidad vigente desde 1979, que garantiza su funcionamiento abierto al comercio internacional. Mulino recordó este marco jurídico como uno de los pilares que sustentan la posición panameña y que fue respetado durante el proceso de recomposición bilateral.

El vínculo con Washington

El Gobierno panameño considera que el restablecimiento del diálogo con Washington permitió encauzar una relación que, según Mulino, parecía deteriorarse tras las declaraciones del mandatario estadounidense. Panamá optó por una estrategia diplomática enfocada en preservar la estabilidad institucional y evitar que el país quedara atrapado en disputas geopolíticas ajenas.

En ese contexto, el presidente panameño afirmó que la relación con Estados Unidos volvió a un esquema de trabajo conjunto, basado en el respeto mutuo y la cooperación en asuntos estratégicos, especialmente en materia de seguridad regional.

Cooperación en seguridad como eje

Como parte de la normalización del vínculo, Panamá y Estados Unidos reforzaron su cooperación en seguridad mediante la firma de memorandos de entendimiento y la ampliación de ejercicios conjuntos. Según Mulino, estos acuerdos han contribuido de manera concreta a fortalecer la seguridad del país y a consolidar su papel estratégico en la región.

Aunque el aumento de la presencia militar estadounidense, de carácter temporal y rotativo, generó debate interno en Panamá, el Gobierno sostuvo que estas acciones se inscriben en un marco de cooperación bilateral y no afectan la soberanía nacional.

Señales políticas de distensión

La carta enviada por Donald Trump a Mulino en noviembre fue interpretada por el Ejecutivo panameño como una señal clara de distensión. En ella, el presidente estadounidense destacó la relación bilateral y elogió los esfuerzos de Panamá en materia de seguridad regional, además de expresar su disposición a trabajar conjuntamente para proteger el Canal como infraestructura clave del comercio mundial.

Una relación restablecida bajo nuevos equilibrios

Desde la perspectiva oficial, la crisis diplomática por el Canal dejó lecciones sobre la necesidad de gestionar con cautela los desacuerdos con socios estratégicos. El Ejecutivo panameño sostiene que el episodio quedó atrás y que la relación con Estados Unidos se encuentra nuevamente en una fase de estabilidad.

El Gobierno reiteró que la prioridad es mantener una relación funcional y predecible con Washington, al tiempo que se preserva el control panameño de la vía interoceánica y se evita que el país sea arrastrado a conflictos geopolíticos externos.

