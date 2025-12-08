Diosdado Cabello rechaza que Panamá actúe como mediador entre Venezuela y Estados Unidos

Durante la rueda de prensa semanal que realiza el partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello secretario general de este partido y Ministro del Interior, rechazó la intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

“En Panamá no hay Gobierno (…). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos. Además, ¿a qué se refiere mediador en qué? En ningún gobierno deberían mediar con su pueblo. Aquí en Venezuela nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo", agregó el Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello.

Catar y Panamá se ofrecen para mediar en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

En el marco del Foro de Doha, portavoces de Catar y Panamá destacaron que tienen toda la intención de prestar sus países para impulsar las comunicaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Por una parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, aseguró que su país está “esperando” a que las partes u otros Estados soliciten a Doha que ejerza de mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

“Estamos esperando a que alguien nos lo pida”, dijo Al-Ansari y aseguró que las autoridades de Catar se están “comunicando con todas las partes”, pero que, por el momento, Doha no está “haciendo nada oficialmente al respecto”.

Panamá se ofrece para mediar entre Venezuela y Estados Unidos

En este mismo Foro, el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, afirmó en una entrevista con EFE que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha manifestado su disposición a acoger “de manera temporal” a “ciertas personas” del Gobierno de Venezuela con el fin de contribuir a “resolver la situación” en ese país.

Además, el vicecanciller denotó el temor que tiene Panamá frente a una acción estadounidense en Venezuela. Aseguró que tienen “mucha preocupación” de que algo pueda suceder tanto en su país, como en la región, ya que podría “desestabilizar y afectar a todos”.