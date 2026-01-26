EE.UU. entregará visa temporal a canciller Rosa Villavicencio para encuentro Petro-Trump

Caracol Radio pudo confirmar con fuentes cercanas a Casa de Nariño que Estados Unidos entregará una visa temporal a la canciller Rosa Villavicencio.

Esto, con el fin de que la funcionaria acompañe el encuentro en Washington que sostendrán los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro el próximo 3 de febrero.

La carta de permiso temporal habría llegado este lunes 26 de febrero a Casa de Nariño.

Cabe recordar que la canciller Villavicencio renunció a su visa estadounidense el pasado mes de septiembre en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la revocatoria de la visa del mandatario.

En su mensaje, la ministra de Relaciones Exteriores escribió que esta decisión es “un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia”.

“Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, concluyó.

Cabe recordar que la decisión de revocar la visa estadounidense del presidente Gustavo Petro ocurrió luego de que el mandatario hiciera parte de una manifestación en Nueva York en donde, entre otras cosas, pidió a los soldados del país norteamericano que “desobedezcan la orden de Donald Trump”.

