Samper: Colombia no es responsable del problema de drogas en EE. UU., la descertificación es injusta

El expresidente Ernesto Samper calificó la descertificación de Estados Unidos a Colombia como un mecanismo “ilegal” e “injusto”. En una entrevista a 6AM de Caracol Radio, Samper argumentó que ningún país puede imponer sanciones unilaterales a otro y que esta decisión responde a motivos políticos.

“El gobierno de los Estados Unidos aprovecha la certificación para distinguir entre países amigos o enemigos, y generalmente todos los que son víctimas de la certificación entre comillas, pues son los países que no se muestran amigos de los Estados Unidos y mucho más de este gobierno”, afirmó.

Samper también rechazó que se responsabilice a Colombia por el consumo de drogas en Estados Unidos, señalando que este problema debe ser regulado internamente. “Podríamos también nosotros desertificar a los Estados Unidos porque ha venido creciendo los niveles de consumo”, ironizó.

Sobre el proceso de paz, Samper se mostró optimista y celebró la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de sancionar a siete exintegrantes del último secretariado de las FARC.

