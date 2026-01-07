Zulma Guzmán: Fiscalía evalúa imputar si demora extradición

JUDICIAL

La Fiscalía evalúa si imputa cargos a Zulma Guzmán, antes de que se surta el trámite de extradición desde el Reino Unido.

A través de Interpol y de un edicto emitido por una juez, Zulma Guzmán fue debidamente notificada del proceso en su contra como presunta responsable de haber envenenado a dos niñas con talio en abril de 2025.

Las autoridades colombianas ya cumplieron con la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos y ahora, le corresponde a las autoridades del Reino Unido hacer los respectivos trámites.

En caso de demorarse el trámite de extradición, la Fiscalía evalúa radicar la solicitud de imputación por homicidio y tentativa de homicidio.

“Nuestro deseo es que ojalá se hiciera cuanto antes, porque están las herramientas, pero si la doctora Reyes (fiscal) considera que debemos esperar, lo haremos”, dijo a Caracol Radio, Majer Abushihab, abogado de víctimas.

#JUDICIAL | La @FiscaliaCol evalúa si solicita audiencia de imputación de cargos en contra de Zulma Guzmán antes de que se surta el trámite de extradición desde el Reino Unido.



Majer Abushihab, abogado de víctimas dice: “nuestro deseo es que ojalá se hiciera cuanto antes, porque… pic.twitter.com/TrfyRr7ov4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

Audiencias concentradas se pueden hacer virtuales

Tras la captura de Zulma Guzmán, hay dos escenarios para continuar con el proceso judicial.

El primero es el que debe surtirse en el Reino Unido que es el trámite de extradición.

El segundo es solicitar la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento que se puede hacer de manera virtual y en caso de rebeldía a comparecer, el ente acusador puede solicitar a un juez aplicar la figura de la contumacia.

“Si la Fiscalía decidiera, por ejemplo, hacer la solicitud de imputación con coordinación de las autoridades de Reino Unido, no hay inconveniente para que la audiencia se pueda llevar a cabo, ella comparezca o no, tenemos en Colombia mecanismo (…) sería la figura de la contumacia porque ella ya está ubicada, ya se sabe de su paradero.

De acuerdo con el abogado Abushihab, la Fiscalía indaga por más personas que estarían involucradas en este crimen.

#JUDICIAL | “Hay más personas bajo la mira de la Fiscalía”, dijo a @CaracolRadio, Majer Abushihab, abogado de víctimas en el caso de las niñas envenenadas por talio.@andresGgaitanhttps://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/SRgDNvCSTy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

“La Fiscalía continúa investigando estos hechos, para ir respondiendo, en efecto hay más personas bajo la mira de la Fiscalía, pero lo más importante, un elemento que ha salido a la luz pública, pero que es importante empezar a confirmar, la Fiscalía está empezando a indagar por la muerte de la exesposa del señor de Bedout, una hipótesis que la Fiscalía tiene bajo sospecha”.

Los procesos de extradición pueden tardar entre seis meses a dos años.