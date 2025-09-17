EE UU pide a Colombia la extradición de todos los narcoterroristas sin condiciones

Durante un conversatorio con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo-americana, el embajador de Estados Unidos encargado en Colombia, John McNamara, instó al Gobierno del presidente Petro a reactivar las extradiciones de todos los narcoterroristas que son solicitados por Estados Unidos.

El diplomático subrayó que esta medida es fundamental para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional.

“Pedimos restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunas, pero todos, eliminando las suspensiones actualmente vigentes, y ya hay varias. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países y ambos pueblos”, comentó el diplomático.

También planteó la necesidad de reducir los cultivos ilícitos que en la actualidad llegan a 253 mil hectáreas y en la actualidad el 70% de la cocaína que llega a los mercados ilegales es de procedencia de Colombia.

McNamara manifestó que también se hace necesario aumentar las incautaciones de droga que se encuentran en niveles muy bajos.

Finalmente, el embajador aseguró que la descertificación no establece sanciones de carácter económico, pero aclaró que el Gobierno de Colombia debe establecer el rumbo a tomar en el manejo de las relaciones diplomáticas entre los dos países.