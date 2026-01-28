Artistas empíricos de Antioquia inician formación universitaria para validar su trayectoria cultural

Antioquia

Un grupo de 171 artistas empíricos, formadores y gestores culturales de diferentes municipios de Antioquia inició su proceso de profesionalización universitaria.

Como parte de una estrategia liderada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) para fortalecer el sector cultural desde los territorios.

Propósito de la estrategia

El programa busca reconocer y validar la experiencia acumulada durante años por artistas que han desarrollado su labor desde la práctica, la docencia y la gestión cultural, permitiéndoles acceder a un título profesional en áreas como artes plásticas, artes escénicas, teatro, danza, música y gestión cultural.

La formación se realiza en alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y tiene prevista la graduación de los participantes en el año 2027.

Según explicó Diana Cristina Gallego, profesional del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el proceso ya comenzó con encuentros presenciales que han facilitado el intercambio de saberes entre estudiantes y docentes.

Señaló que esta apuesta no solo apunta a la cualificación individual de los participantes, sino a que los aprendizajes se reflejen en los procesos artísticos y culturales de los municipios que representan.

Desde los territorios, los beneficiarios destacan el impacto que tendrá esta formación en su trabajo comunitario.

Testimonios de participantes

Edwuar Escudero, artista de Segovia y estudiante de Danza, afirmó que el ingreso a la profesionalización representa una oportunidad para ampliar conocimientos y fortalecer los procesos culturales locales, al permitir que lo aprendido sea replicado en sus regiones.

En la misma línea, Andrés Zapata Guzmán, gestor cultural de Buriticá y estudiante de Gestión Cultural, indicó que la iniciativa contribuye a la cualificación del sector cultural en Antioquia, al potenciar acciones relacionadas con la educación, la gestión y el arte en los municipios.

Aseguró que se trata de una inversión directa en los artistas y artesanos del territorio, articulada con el componente académico.

Estructura de la formación

El modelo de formación combina presencialidad concentrada con espacios complementarios, lo que facilita la participación de estudiantes provenientes de distintas subregiones del departamento.

Desde el ICPA se resalta que esta estrategia busca fortalecer el ecosistema cultural antioqueño, dignificar la labor artística y consolidar procesos creativos y pedagógicos con impacto territorial.

Con este programa, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia avanza en una política de reconocimiento del saber empírico, integrándolo a la educación superior como una herramienta para el desarrollo cultural, social y comunitario del departamento.