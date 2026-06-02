Casi tres piscinas olímpicas de residuos han sido retiradas de quebradas y espacios de Medellín

Medellín

Para reducir impactos ambientales, la Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en las quebradas de la ciudad, logrando retirar más de 7.000 metros cúbicos de residuos, escombros y sedimentos; una cantidad equivalente a casi tres piscinas olímpicas en lo que va de este año.

Las labores se han intensificado ante la llegada de la temporada de menos lluvias, un periodo en el que la disminución de los caudales favorece la acumulación de residuos en los cauces y aumenta los riesgos de contaminación.

Una de las intervenciones más recientes se desarrolló en la quebrada Altavista, a la altura del sector de Belén Granada. En este punto, el equipo de Guardaquebradas retiró 6,7 metros cúbicos de residuos ordinarios y voluminosos que habían sido arrojados al afluente, afectando su dinámica natural.

Según las autoridades, durante las épocas secas se forman depósitos de sedimentos y rocas debido al menor nivel del agua, condición que reduce la capacidad de arrastre de las quebradas y facilita que los residuos se acumulen en distintos puntos, generando focos de contaminación y condiciones propicias para la proliferación de vectores que pueden afectar la salud pública.

“En esta temporada de menos lluvias tenemos una alerta por la reducción de los cauces de nuestras quebradas. Eso hace, digamos, más crítico la situación generada por la mala disposición de residuos en la ciudad. Debemos activarnos para que como ciudadanos evitemos que los residuos lleguen a los cauces de nuestras quebradas”, explicó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga.

Medidas de prevención

Ante la alerta, la Administración Distrital reiteró el llamado a la comunidad para no arrojar muebles, colchones, madera ni otros elementos voluminosos a las quebradas o al espacio público. Para la disposición adecuada de estos materiales, Emvarias tiene habilitada la línea 604 444 56 36, a través de la cual los ciudadanos pueden solicitar el servicio de recolección.

Las jornadas de limpieza son lideradas por los Guardaquebradas, en articulación con distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín. De manera paralela, el Distrito avanza con 26 frentes de obra en 19 quebradas mediante el programa Mi Río, Mis Quebradas, una estrategia orientada a la recuperación, protección y conservación de los ecosistemas hídricos de la ciudad.