Altercado en una I. E. de Rionegro dejó a una docente con varias fracturas

Rionegro- Antioquia

La alcaldía de Rionegro informó que una profesora quedó lesionada durante una situación violenta registrada en una sede educativa de esa población del Oriente de Antioquia. Una madre de familia estaría involucrada.

El hecho que continúa siendo investigado por parte de las autoridades ocurrió hace pocos días en la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra de la vereda La Playa. Allí unos padres de familia le habrían hecho un reclamo a una docente por una situación previa con una estudiante, lo que terminó en una agresión hacia la maestra, que quedó con varias fracturas, por lo que recibe acompañamiento de las autoridades “con el propósito de conocer de manera objetiva las circunstancias que rodearon lo ocurrido, garantizando el debido proceso, la protección de los derechos de todas las personas involucradas y el bienestar de la comunidad educativa”, agregó la alcaldía de Rioengro.

La administración municipal rechazó este hecho violento dentro de una institución educativa y reitera la necesidad de que las diferencias se solucionen mediante el diálogo y el respeto, además de que existen canales institucionales, y manifestó que los entornos escolares deben ser seguros para los estudiantes, docentes, directivos y las familias.