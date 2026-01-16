“Es exagerado”: alcaldes del suroeste rechazan cierres viales de hasta 10 meses en Amagá

Amagá, Antiquia

La Gobernación de Antioquia y los alcaldes de los municipios del Suroeste del departamento rechazaron el cierre vial que la concesión Pacífico 1 proyecta realizar en el sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, al advertir que la medida generaría graves afectaciones a la movilidad regional, el turismo y el transporte de pasajeros y productos agrícolas.

Según informó la concesión, los cierres iniciarían el próximo 27 de enero, con una duración de cinco horas diarias durante al menos 10 meses, para adelantar las obras del Retorno 2 – Paso a Nivel, intervención contemplada dentro de las obligaciones ambientales y técnicas del corredor vial.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, calificó la propuesta de cierre como desproporcionada frente a las obras que se adelantan y aseguró que existen alternativas técnicas para reducir el impacto en la región.

“Conecta con el centro del país, el Área Metropolitana y es una concesión que no se ve el horizonte para ver cuando se logra terminar. Este cierre que está proponiendo Pacífico 1 nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector”, afirmó Gallón.

Por su parte, el alcalde de Amagá, Wilser Molina, se opuso de manera contundente a que los trabajos se realicen en horario diurno y pidió que se trasladen a la noche, indicando que cerca de 400 mil habitantes se verían afectados.

“Qué vamos a hacer con los estudiantes que viajan a diario hacia las universidades públicas y privadas que hay en Caldas y en Medellín, qué vamos a hacer con las personas enfermas que tienen que desplazarse tres y cuatro veces por semana con enfermedades degenerativas y que a ellos no se les puede interrumpir estos tratamientos y qué vamos a hacer con el transporte público”, expresó el mandatario local.

Propuesta para que no haya cierre

Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se presentó una propuesta técnica a la concesión para evitar cierres prolongados. La alternativa contempla el uso de una vía veredal ubicada antes de la montaña y retirar el material por la parte trasera, conectando con un sector que no obliga a realizar cierres.

Pacífico 1 es la única vía 4G del departamento que presenta múltiples retrasos, situación que ha generado, por más de seis años, serias dificultades de movilidad en el Suroeste, con impactos negativos en los sectores productivos de la subregión.