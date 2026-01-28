Innovación, tendencias y sostenibilidad: Así se vive Colombiatex 2026

Medellín

Esta feria que engloba la confección, los textiles y la moda, ahora cuenta con un Showroom de Paquete completo, en donde las marcas internacionales, nacionales y locales, muestran todo el proceso productivo que hay detrás de una prenda.

Una vitrina para la industria y la región

Comfama y la Clúster Moda de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con Inexmoda acompañan 21 diferentes empresas regionales, expandiendo y resaltando el valor competitivo del sector colombiano frente a diferentes tipos de mercados.

“Para nosotros es muy importante estar aquí hoy porque esto es la ventana al mundo y estamos explorando un modelo de negocios en el que somos muy nuevos y queremos empezar a incursionar como en esta nueva plataforma que nos está brindando Colombiatex”, mencionó Laura Botero, Gerente de Fajitex.

Grandes y pequeñas marcas en Colombiatex

Diferentes marcas han decidido exponer sus productos ante un público inmenso y comprometedor. Esta feria marcada por el dinamismo y la diversidad, da pie a marcas internacionales, nacionales y locales para hacer de sus días de feria, días en que se posicionen más en el mercado.

“Fajitex es la marca pionera en tecnología de moldeo instantáneo en Colombia que le permite a las mujeres sentirse seguras y confidentes en su propio cuerpo, como siendo soberanas de ese cuerpo y honrando sus curvas”, así definió Laura Botero (Gerente de Fajitex) a Fajitex como marca.

La feria representa una significativa derrama económica local, estimando superar miles de millones de pesos en diferentes servicios como hotelería, transporte, gastronomía, posicionando a Medellín como la capital latinoamericana del sourcing textil.