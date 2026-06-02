Comenzó el nuevo periodo de sesiones en el Concejo de Medellín que analizará el POT

Instalación de sesiones del Concejo de Medellín. Cortesía: Concejo de Medellín. / SERGIO_R*

Medellín

El Concejo de Medellín instaló su periodo de sesiones ordinarias, en el cual tendrá como prioridad la Revisión de Mediano Plazo del POT, lo cual tiene impacto directo en el desarrollo urbano, social y ambiental de Medellín durante las próximas décadas. Desde la corporación destacaron la importancia del debate público como herramienta para construir la ciudad.

Valores democráticos

El presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, hizo un llamado a defender los valores democráticos, la institucionalidad y los símbolos que representan al país. De Bedout explicó que el momento político que atraviesa Colombia exige responsabilidad y compromiso de todos los sectores para construir una nación que priorice el bienestar de los ciudadanos por encima de las diferencias ideológicas.

Lo que dice la alcaldía

Manuel Villa Mejía, delegado del alcalde para la instalación de las sesiones, destacó la importancia de la jornada electoral vivida en Colombia.

También hizo un llamado a proteger la democracia, fortalecerla y ejercerla no solo en las urnas, sino también en los espacios institucionales donde se debaten y construyen las decisiones públicas.

El delegado del alcalde enfatizó que uno de los debates más relevantes que tendrá la ciudad durante este periodo será la Revisión de Mediano Plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, “la cual trasciende aspectos técnicos y urbanísticos, y define asuntos relacionados con la movilidad, el acceso a la vivienda, las oportunidades para los jóvenes, la protección ambiental y la calidad de vida de los habitantes”.

También invitó para que esa discusión se realice con responsabilidad, visión de largo plazo y pensando en las próximas generaciones, antes de declarar oficialmente abiertas las sesiones ordinarias.

La oposición se pronunció

El concejal Farley Jhaír Macías Betancur afirmó que la democracia también se construye a través de la capacidad de deliberar, escuchar posiciones distintas y reconocer la legitimidad del disenso.

El corporado reconoció avances de Medellín en materia de seguridad e infraestructura en esta ciudad, a pesar de ser oposición.

Advirtió que persisten retos significativos relacionados con la movilidad, la desigualdad, la atención de las laderas y la generación de oportunidades para los jóvenes.

También, el concejal José Luis Marín Mora hizo un llamado a valorar principios fundamentales como la democracia, la libertad y la capacidad de pensar de manera autónoma.

Concluyó que la ciudad continúa desempeñando un papel relevante dentro de las discusiones democráticas que actualmente vive el país.