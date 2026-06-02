Ante la llegada de un fuerte fenómeno de El Niño, EPM llama a ahorrar agua y energía desde ya

Medellín, Antioquia

Por cuenta de la alta probabilidad de que se presente un fuerte fenómeno de El Niño en los próximos meses, el Grupo EPM puso en marcha una nueva campaña de movilización social con el fin de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el consumo de agua, energía y gas.

La iniciativa, denominada “Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño”, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos responsables desde ahora, para reducir riesgos en el suministro de servicios públicos durante el periodo seco que se avecina.

“El fenómeno de El Niño viene y no viene solo”, advierten desde EPM. Cuando sus efectos se combinan con el desperdicio de recursos, los malos hábitos de consumo y la falta de prevención, los riesgos de desabastecimiento aumentan considerablemente.

Por esta razón, la campaña hace un llamado urgente a hogares, empresas e instituciones para que actúen desde ya. Entre las recomendaciones principales están:

Usar el agua de forma eficiente, evitar el consumo innecesario de energía, reportar fugas y daños oportunamente y adoptar una cultura de prevención en lugar de esperar a que se presenten las emergencias.

“Estamos invitando a todos los sectores para que se sumen a ella a través de sus canales de comunicación, promueva hábitos responsables y contribuya a construir una cultura de prevención y corresponsabilidad frente al fenómeno de El Niño”, afirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM.

Según pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y de agencias internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), existe una probabilidad superior al 90 % de que El Niño se presente entre septiembre y diciembre de 2026. Incluso en el trimestre mayo-junio-julio ya hay un 82 % de probabilidad de que se instalen condiciones de Niño, con posibilidad de que alcance la categoría de “Muy Fuerte”, la más intensa.

En Colombia, este fenómeno se caracteriza principalmente por la reducción significativa de las lluvias, lo que provoca menor caudal en los ríos y, por tanto, un posible descenso en los niveles de los embalses que abastecen de agua para consumo humano y generación de energía eléctrica.