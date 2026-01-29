ESE Salud Pereira en alerta máxima: 35 pacientes siguen sin ser remitidos por deudas de las EPS

Pereira

Una situación crítica enfrenta la ESE Salud Pereira, que no ha podido remitir a 35 pacientes a hospitales de mayor nivel de complejidad debido a las deudas cercanas a los 20 mil millones de pesos que mantienen varias EPS con la entidad. La alerta es máxima

Según la gerente de la ESE, Diana Castañeda, algunos de estos pacientes llevan más de un mes esperando traslado, una situación que podría terminar en desenlaces fatales si no se habilitan pronto las remisiones a otros centros asistenciales.

La funcionaria advirtió que la entidad opera actualmente al 100 % de su capacidad, con los servicios de urgencias, hospitalización y observación completamente copados, lo que pone en riesgo la atención de nuevas emergencias.

“Nueva EPS, Asmet Salud y Coosalud, viene con algunas restricciones sobre todo en la atención de lo ambulatorio, con el propósito de brindar solamente atención en la urgencia vital o triaje 1 y 2, con el propósito de poder generar una mesa de concertación y de conciliación con estas EPS para que puedan normalizar, no solamente los giros, celebrar un contrato de capitación, sino, también que nos puedan abonar o pagar la cartera completa para poder seguir operando con normalidad

Deudas millonarias y cierre de servicios

Del total de la cartera vencida, Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud concentran cerca de 14 mil millones de pesos, situación que ya obligó a la ESE Salud Pereira a cerrar algunos servicios y a suspender la atención por evento a afiliados de la Nueva EPS.

La gerente hizo un llamado urgente a la Procuraduría, la Superintendencia de Salud y a las secretarías de Salud departamental y municipal, para que intervengan ante lo que calificó como una crisis que tiene contra las cuerdas a la red pública de la ciudad.

Para sostener su operación, la ESE ha tenido que fortalecer la venta de servicios a particulares, una estrategia que ha permitido mejorar el flujo de caja, al evitar los largos procesos de facturación y glosas que se presentan con las EPS.

Sin embargo, desde la entidad insisten en que esta no puede ser la solución de fondo y reiteran que el pago oportuno de las EPS es clave para evitar el colapso de la red pública de salud en Pereira.