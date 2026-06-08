Policía interviene epicentro de elementos hurtados en Pereira

Pereira

La primera fase de la Operación Esperanza se llevó a cabo en la carrera 9 con calle 12 y zonas aledañas del centro de la capital risaraldense, una estrategia de la Policía Nacional para afectar las estructuras que se benefician del hurto.

Durante el operativo fueron inspeccionados establecimientos comerciales, hostales, compraventas y locales dedicados a la venta de equipos móviles. Como resultado, las autoridades recuperaron dos motocicletas reportadas como hurtadas, tres computadores, un iPad, dos tabletas, una consola de videojuegos y doce relojes inteligentes.

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“Este sector tiene algo particular, vienen instrumentalizando a varias personas, entre esos habitantes en condición de calle, mujeres y diferentes categorías de las personas que transitan nuestra ciudad. Pero para mí es importante referenciar este lugar porque obedece al ejercicio inicial de un trabajo como este, llegar a esos sitios donde se ubican los celulares, donde está alias ‘El Veneco’, ‘Andrés’, ‘Juan’ y otros integrantes de las bandas delincuenciales“, expresó Óscar Ochoa, comandante de la policía metropolitana de Pereira.

Fueron recuperados e incautados 60 teléfonos celulares cuya procedencia es objeto de verificación, así como 32 armas cortopunzantes e impusieron cinco suspensiones temporales de actividad económica y adelantaron el cierre de varios establecimientos presuntamente vinculados con la comercialización de elementos robados.

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La Policía Metropolitana anunció que la Operación Esperanza continuará desarrollándose en diferentes puntos de Pereira con el objetivo de recuperar bienes de los ciudadanos, cerrar espacios a las economías ilegales y fortalecer la seguridad en la ciudad.