Plantón en Santa Rosa de Cabal; llevan más de 10 años esperando la construcción del colegio Veracruz

Plantón en Santa Rosa de Cabal por los atrasos en la construcción del colegio Veracruz

Después de casi una década de espera, el Gobierno Nacional vuelve a aparecer con migajas cuando debería asumir responsabilidades claras, pues se están construyendo 10 aulas provisionales para que más de 600 estudiantes del Colegio Veracruz puedan volver a clases, mientras se define si la estructura actual será reforzada o demolida para construir una nueva sede.

Este anuncio llega en medio de múltiples críticas de la comunidad educativa, padres de familia y líderes locales, que han señalado desde hace años el avance mínimo —casi simbólico— de las obras de los megacolegios en Santa Rosa de Cabal, incluida la infraestructura del Veracruz.

Lea también: Personería de Pereira advierte agotamiento del sistema de salud por aumento de tutelas y deudas

Es por ello, que han decidido realizar un plantón en la cancha principal de La Hermosa, hoy a las 7:00 de la mañana, donde participan estudiantes, padres de familia y la comunidad del sector.

Nathalia Aguirre, líder social de La Hermosa, señaló que por más que solicitan información al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, no hay respuesta.

“Llevamos más de 10 años peleando, literalmente, que nos puedan construir este colegio; el FFIE no nos define nada, no nos dice nada si la estructura se tumba o no se tumba. En este momento están en construcción las 10 salas modulares, pero los niños todavía están en el colegio Veracruz que hay que entregar; han salido muchos niños del colegio. También las condiciones que han tenido en el colegio no han sido buenas.”

Le puede interesar: Investigan la muerte de un interno en un centro de reclusión transitorio de Pereira

La comunidad educativa de la Hermosa —familias, maestros y estudiantes— sigue con la incertidumbre de no contar con un plantel digno después de casi 10 años, y con la sensación de que el Gobierno Nacional sigue improvisando soluciones temporales para tapar una crisis de infraestructura que debió resolverse hace mucho.