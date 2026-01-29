Medidas de seguridad en Risaralda para las elecciones de marzo y la atención de la alerta temprana

Pereira

Durante la sesión, realizada en la Gobernación, se presentó un informe consolidado que evidencia una disminución del 13 % en los delitos de impacto, equivalente a 210 casos menos frente al periodo anterior.

En el análisis de homicidio, se reportó una reducción del 14 %, con descensos significativos en Santa Rosa de Cabal (-58 %) y Santuario (-25 %). A la fecha, Balboa, La Celia, Marsella, Guática y Quinchía registran cero homicidios urbanos; sin embargo, hay una especial atención al occidente de Risaralda tras la Alerta Temprana 001-26 que emitió la Defensoría del Pueblo y que cobija a los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, por las acciones de grupos ilegales como el Clan del Goldo y el ELN.

Ante esto se definieron acciones entre la Gobernación y el Ejército Nacional para fortalecer la presencia institucional en estas zonas. El teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo.

“Evaluamos el plan de acción de la Alerta Temprana 001-26, que atiende específicamente a los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría. Es una acción positiva en la que nos articulamos como institución con la Gobernación de Risaralda”, afirmó Palomino.

Otra de las acciones que se revisó en el Consejo Departamental de Seguridad, es la situación de los homicidios en el área metropolitana de Pereira, donde se estableció un acompañamiento directo a las autoridades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, para combatir y frenar las acciones de organizaciones delincuenciales que sigue generando muertes violentas. El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.

“Vamos a apoyar decididamente a nuestra Policía Metropolitana y a los alcaldes metropolitanos en el ataque frontal contra la delincuencia y las muertes violentas, que son delitos de alto impacto”, explicó Londoño.

En el encuentro las autoridades también abordaron las acciones de seguridad del proceso electoral previsto para el próximo 8 de marzo para las elecciones a congreso, donde se garantizará el envío de los tarjetones electorales, se custodiarán las mesas de votación, y habrá un refuerzo de Policía y Ejército para evitar cualquier amenaza.

“Estamos a la espera de que el Ministerio del Interior nos asigne el gobernador ad hoc para asuntos electorales. Trabajaremos de la mano con todos los organismos de seguridad, la Policía, la Gobernación en cabeza del gobernador Juan Diego Patiño y los alcaldes municipales, para garantizar unas elecciones del próximo 8 de marzo en completa normalidad”, afirmó el secretario de Gobierno.

Finalmente, se entregó un balance operativo de la vigencia pasada que incluyó la desarticulación de 13 estructuras delincuenciales con 60 integrantes capturados. Asimismo, se logró la incautación de 198 armas de fuego, la incautación de 2,5 toneladas de estupefacientes, la recuperación de 53 toneladas de mercancía, además de 96 motocicletas y 81 vehículos.

