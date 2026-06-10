Más de 900 años de historia salen a la luz en obras del Hospital de Alta Complejidad de Risaralda

Pereira

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el predio donde se construye el Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda continúan aportando información clave sobre el pasado prehispánico de la región. En las últimas horas se conoció el resultado de una de las pruebas científicas realizadas a los hallazgos encontrados durante las excavaciones, confirmando que el lugar estuvo habitado hace más de nueve siglos.

La información fue entregada tras recibir el primer análisis efectuado por un laboratorio especializado de Estados Unidos, donde se sometió a estudio una muestra de carbón vegetal recuperada durante las labores de salvamento arqueológico.

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De acuerdo con los resultados, el material analizado presenta una antigüedad de aproximadamente 870 años, una metodología de medición utilizada en arqueología que toma como referencia el año 1950. Tras realizar la conversión correspondiente, los expertos concluyeron que el elemento tendría una edad cercana a los 936 años.

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El hallazgo corresponde a una muestra localizada a más de tres metros de profundidad dentro de uno de los puntos de excavación arqueológica realizados en el sector de Cerritos.

En la misma área fueron recuperados diversos elementos de interés histórico, entre ellos fragmentos de cerámica, restos asociados a contextos funerarios, evidencia de combustión y restos humanos, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar fue ocupado por comunidades ancestrales mucho antes de la llegada de los europeos al continente.

“Esta prueba es un carbón vegetal, está a una profundidad de 320 centímetros y pertenece al salvamento arqueológico 115. En este salvamento se identificaron vasijas cerámicas, se identificó un individuo y se identificó gran muestra de carbón alrededor de estas vasijas, por eso fue que se mandó a fechar y nos dice que tiene una datación de 870 años antes del presente”, señaló Ángela Barco, líder de Arqueología del Hospital Regional de Alta Complejidad.

Los investigadores señalaron que estos resultados respaldan las estimaciones preliminares que indicaban que algunos de los vestigios encontrados en la zona podrían tener entre 800 y 1.200 años de antigüedad, e incluso superar ese rango dependiendo de la profundidad y contexto de los hallazgos.

Aunque ya existe certeza sobre la presencia de asentamientos humanos en este territorio hace más de nueve siglos, los especialistas aclararon que todavía no es posible determinar con exactitud a qué grupo indígena pertenecían las comunidades que habitaron el sector.

Para avanzar en esa identificación, aún se espera la llegada de los resultados de otras dos pruebas científicas practicadas sobre restos óseos encontrados durante las excavaciones. Estos análisis requieren procedimientos más complejos debido a la extracción de colágeno necesaria para establecer una datación precisa.

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Los hallazgos realizados en las obras del Hospital Regional de Alta Complejidad son considerados uno de los procesos arqueológicos más importantes desarrollados recientemente en Risaralda y la región cafetera, ya que permiten reconstruir parte de la historia de los primeros habitantes de la zona y ampliar el conocimiento sobre las culturas que ocuparon el territorio antes de la época colonial.

Mientras continúan los estudios, los expertos coinciden en que cada nuevo resultado fortalece la evidencia de que el sector de Cerritos fue un importante espacio de ocupación humana, con dinámicas sociales, prácticas funerarias, tecnología y formas de vida propias de las comunidades ancestrales que habitaron el actual territorio risaraldense.