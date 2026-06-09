En Pereira, tres jóvenes tuvieron que ser hospitalizados por consumir tucibí

Pereira

De acuerdo con información suministrada por el Hospital Universitario San Jorge, tres personas con edades entre los 17 y 30 años tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia en las últimas horas luego de consumir esta sustancia. Los pacientes presentaron afectaciones graves en su estado de salud, incluyendo complicaciones vasculares.

La situación generó preocupación entre los profesionales de la salud debido a que los tres casos se registraron en un periodo inferior a 48 horas, motivo por el cual se activó un proceso especial de vigilancia epidemiológica para monitorear el comportamiento de este fenómeno en la ciudad.

Lea también: Crece el consumo de tucibí en Pereira: la ciudad está entre las más afectadas de Colombia.

“Tuvimos un paciente que llegó altamente intoxicado, se infartó, se pasó a la UCI, no se le podía hacer el procedimiento de cateterismo inicialmente por las sustancias que había consumido. Tuvimos tres casos en el mismo fin de semana por consumo de Tucibí, con lesiones de dolor extremo, con cianosis distal y con un efecto secundario que no se tenía reportado antes”, expresó Diego Rivas, subgerente asistencial Hospital Universitario San Jorge.

Los especialistas advierten que uno de los principales riesgos del tucibí es la imposibilidad de conocer con certeza su composición química. Aunque se comercializa como una única droga, análisis realizados en diferentes regiones del país han evidenciado la presencia de múltiples sustancias mezcladas, entre ellas ketamina, éxtasis, benzodiacepinas, opioides sintéticos e incluso compuestos de origen desconocido.

Esta situación incrementa considerablemente los riesgos para quienes la consumen, pues los efectos pueden variar de manera impredecible y provocar desde alteraciones cardíacas y neurológicas hasta fallas vasculares, pérdida de conciencia y otras emergencias médicas.

Le interesa: Personería de Pereira alerta por aumento de conductas suicidas en menores de edad.

La alerta se suma a las preocupaciones que ya venían manifestando las autoridades frente al crecimiento del mercado de drogas sintéticas en Pereira. Investigaciones recientes han permitido identificar redes de distribución clandestina y múltiples puntos de comercialización en el área metropolitana, mientras que los organismos de seguridad avanzan en operativos para combatir el tráfico de estas sustancias.

Escuche Caracol Radio en vivo: