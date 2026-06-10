Pereira despidió a Milagros, la bebé que fue hallada sin vida en el sector de Perla del Sur

Pereira

El caso se conoció luego de que la menor fuera hallada sin vida en una zona boscosa del barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba en Pereira, hecho ocurrido en el mes de marzo. Desde ese momento, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y establecer quiénes serían los responsables de abandonarla.

Mientras avanzaban las diligencias judiciales y forenses que confirmaron que la bebe había sido asesinada, surgió una iniciativa que buscó evitar que la menor quedara en el anonimato. La niña fue llamada Milagros, un nombre otorgado en medio de un gesto de humanidad y respeto hacia una vida que, aunque breve, conmovió profundamente a la ciudad.

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Dicha iniciativa fue liderada por el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira y acompañada por la teniente coronel Laura Lesly Cruz Carreño, comandante operativa de la MEPER, que respaldó las acciones encaminadas a brindarle una despedida digna a la menor.

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“Este momento para nosotros es muy triste, pero nos llena de alegría porque vamos a lograr llegar a los que perpetraron este hecho. Tenemos información ya muy aproximada han sido 500 horas de video analizadas y 100.000 números telefónicos analizados” expresó, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Durante varias semanas, el cuerpo permaneció en las instalaciones de Medicina Legal mientras se esperaba la aparición de algún familiar. Sin embargo, ninguna persona se presentó para reclamarla.

Ante esta situación, las autoridades y diferentes sectores de la comunidad coordinaron las honras fúnebres para garantizar que la niña recibiera una sepultura respetuosa.

En la tarde del martes 9 de junio, una caravana integrada por uniformados de la Policía Nacional, representantes comunitarios y ciudadanos recorrió varios sectores de la ciudad acompañando el cortejo fúnebre. El recorrido finalizó en el cementerio La Ofrenda, donde se realizó una ceremonia marcada por el respeto, la solidaridad y la reflexión.

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La despedida de Milagros se convirtió en un acto simbólico que trascendió el dolor de los hechos investigados, transformándose en un mensaje sobre la importancia de proteger la infancia, fortalecer las redes de apoyo social y promover el respeto por la vida humana.

Mientras las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la historia de esta bebé deja una profunda huella en Pereira, una ciudad que decidió acompañarla en su último recorrido y rendir homenaje a una vida que, aunque fugaz, no pasó inadvertida.