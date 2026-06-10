Hombre fue asesinado en ataque sicarial en el sector de Cuba, Pereira

Pereira

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre identificado como José Luis Jiménez López, conocido con el alias de ‘Puma’, que fue asesinado en las últimas horas en el barrio Laureles, en la comuna Cuba de Pereira.

Según la información recopilada por los organismos de investigación, la víctima fue atacada por dos hombres armados que la interceptaron en vía pública y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, los responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Unidades de la Policía Judicial y de investigación criminal realizaron la inspección técnica en la escena y comenzaron la recolección de evidencias con el propósito de identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho.

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Las primeras líneas investigativas señalan que el homicidio podría estar relacionado con disputas por actividades asociadas al tráfico local de estupefacientes. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta hipótesis aún se encuentra en verificación y forma parte de las diferentes posibilidades que se analizan dentro del proceso.

“Una de las hipótesis que se analizan apuntan a un posible ajuste de cuentas por el control del tráfico local de drogas. Sin embargo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar continúan siendo materia de investigación”, indicó el capitán Alejandro Guerrero Londoño, subcomandante de Estación Cuba.

De acuerdo con los antecedentes conocidos por los investigadores, alias ‘Puma’ había sido víctima de un atentado armado en febrero de 2025, cuando resultó herido por impactos de bala en hechos ocurridos también en el sector de Laureles.

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Asimismo, los organismos de seguridad revisan información relacionada con su presunta vinculación a estructuras dedicadas al expendio y comercialización de sustancias estupefacientes en esta zona de la ciudad, así como posibles nexos con actores criminales que operan en el área metropolitana.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y análisis de elementos materiales probatorios para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.