Lluvias mantienen en alerta a los 14 municipios de Risaralda por inundaciones y derrumbes

Pereira

Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días en Risaralda mantienen bajo vigilancia a las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro, luego de que el más reciente informe del IDEAM advirtiera sobre amenazas asociadas a inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa en diferentes zonas del departamento.

De acuerdo con el reporte, los 14 municipios risaraldenses presentan algún nivel de alerta debido a las condiciones climáticas que persisten en la región, situación que ha llevado a reforzar los protocolos de monitoreo y prevención ante posibles emergencias.

La mayor preocupación se concentra actualmente en el occidente del departamento, especialmente en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, donde la cuenca del río San Juan permanece en alerta roja por la posibilidad de incrementos repentinos en el caudal.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda, indicó que los equipos operativos permanecen en estado de alistamiento para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas.

“Alerta para varios afluentes como el río San Juan, Otún, Risaralda, Cauca; igualmente una alerta por posibles deslizamientos de tierra para los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Cabal. Tenemos toda la disponibilidad para atender cualquier situación que se presente en el departamento”, afirmó Muñoz.

Los organismos de socorro señalaron que estas condiciones podrían generar afectaciones en comunidades ubicadas cerca de afluentes, por lo que se mantiene seguimiento permanente a los niveles de los cuerpos de agua y a los sectores históricamente vulnerables durante las temporadas de lluvias.

Las autoridades también reiteraron una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, entre ellas evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas, abstenerse de transitar por vías rurales que puedan verse afectadas por derrumbes y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a los organismos de emergencia.

Lea también: Habilitada la vía que conecta a los municipios de Balboa y La Celia en Risaralda

El llamado se extiende especialmente a las comunidades asentadas en zonas cercanas a laderas, taludes y cauces de ríos, donde las precipitaciones continuas podrían incrementar el riesgo de deslizamientos o crecientes súbitas.

Escuche Caracol Radio en vivo: