¡Atento! Esta es la nueva fecha límite para que las empresas consignen cesantías a los empleados

A inicios de años muchos trabajadores en Colombia reciben los intereses de cesantías como una prestación establecida por la ley, y que corresponde al 12% sobre el valor de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año anterior. De esta manera, se le brinda una compensación por parte de su empleador en relación al dinero ahorrado en su fondo de cesantías.

¿Qué son las cesantías?

Las cesantías fueron creadas como un seguro de desempleo en caso de que el empleado se quede sin trabajo, pero si esto no sucede, representan una excelente alternativa para apalancar el cumplimiento de metas como compra o remodelación de vivienda o si se prefiere adelantar estudios superiores.

Nueva fecha límite para consignar cesantías:

Por ley, el 14 de febrero es la fecha límite para que las empresas consignen cada año las cesantías de sus trabajadores. Sin embargo, en 2026 habrá un cambio importante en este plazo debido al calendario.

Como este año el 14 de febrero cae sábado, el plazo máximo para este pago se traslada al siguiente día hábil. En consecuencia, las empresas tendrán hasta el lunes 16 de febrero de 2026 para consignar estos recursos.

Las cesantías son un ahorro al que tienen derecho todos los colombianos que trabajan bajo un contrato laboral. Su pago es responsabilidad del empleador y corresponde a un mes de salario por cada año de servicio.

Este beneficio es obligatorio para todos los empleados, incluyendo al personal de servicio doméstico y conductores, aunque trabajen por días o a tiempo parcial.

¿Cómo calcular el pago de las cesantías?

Para saber exactamente cuánto dinero debe recibir por este concepto, existe una fórmula estandarizada que puede aplicar desde su casa. Según las fuentes, el cálculo se realiza tomando el valor total de las cesantías, multiplicándolo por los días trabajados en el año y por la tasa del 0,12 (12%), para luego dividir el resultado entre 360 días.

La fórmula es la siguiente:

(Cesantías x Días trabajados x 0,12) ÷ 360.

Para el ejemplo de una persona que trabajó dos meses con salario mínimo en 2026, se resolvería así:

($270.583 × 60 × 0.12)/360 = $32.470

La consignación debe realizarse en un fondo de cesantías, como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia.

Si una empresa no realiza la consignación a tiempo, incurrirá en una mora legal. Por lo tanto, deberá pagar una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso en favor del trabajador.

¿Quiénes no aplican para el pago de cesantías?

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, las personas que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMV) y tienen pactado un salario integral no recibirán cesantías en enero. Esto es debido a que esta cifra ya está incluida en el 30% del factor prestacional que hace parte del pago mensual. En otras palabras, su salario integral contempla de manera anticipada este beneficio.

Las cesantías tampoco son consideradas en contratos por prestación de servicios, ya que por su naturaleza civil o comercial, no se considera una relación laboral formal como otros contratos, por lo que no genera derecho a prestaciones sociales como las cesantías.

