Intereses de cesantías: ¿Cómo se calculan y cuándo las pagan? Fórmula explicada con año de SMMLV

Muchos trabajadores en Colombia reciben diferentes prestaciones que van más allá de su sueldo básico como parte del contrato celebrado con su empleador. Entre ellas, se encuentran los intereses sobre las cesantías, los cuales se otorgan como un incentivo adicional que se paga una sola vez al año.

Como su nombre lo indica, este es un ítem que el empleador debe pagar a sus trabajadores cada año a partir del saldo que tienen acumulados en sus cesantías. A diferencia de estas, los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero. Además, serán directamente consignados a la cuenta individual de cada empleado.

¿Cómo se pagan los intereses de cesantías?

La ley 50 de 1990 contempla la forma en la que el empleador debe realizar el pago de los intereses de cesantías para cada uno de sus trabajadores: “El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente“, señala el artículo 99.

Em ese orden de ideas, siempre se toma en cuenta una tasa del 12% anual sobre el valor de las cesantías acumuladas, así como el tiempo acumulado durante el año, para calcular el valor que le corresponde a cada empleado en los intereses de cesantías. Por otra parte, si la relación laboral entre ambas partes termina antes del 31 de enero, estas serán incluidas en la liquidación.

¿Cómo calcular los intereses de las cesantías?

Según explica el Ministerio de Justicia, la fórmula para calcular los intereses de las cesantías consiste en tomar el valor de las cesantías y multiplicarlos por los días que trabajó a lo largo del año calendario. A su vez, este resultado se multiplica por 0,12 (el equivalente al 12%) y lo obtenido se divide entre 360.

Por ejemplo, si una persona tiene consignadas en sus cesantías el valor correspondiente a un salario mínimo (1.423.500 pesos para el 2025), y además trabajó durante nueve meses a lo largo del año, el proceso para calcular los intereses de las cesantías es el siguiente:

1.423.500 * 270 * 0,12 / 360 = 128.115 pesos

Así las cosas, el empleador deberá consignar un total de 128.115 pesos en la cuenta de nómina del trabajador a más tardar el 31 de enero para que se le reconozca el pago por intereses de cesantías. De lo contrario, deberá asumir una multa correspondiente a un salario mínimo por cada día de retraso al momento de depositar la suma correspondiente.

De acuerdo a las más recientes cifras del Dane, hasta agosto de 2025 había un total de 23,8 millones de trabajadores en Colombia. Cada uno de ellos recibe el pago correspondiente a los intereses de cesantías, así como las demás prestaciones que contempla la ley, siempre y cuando manejen un contrato laboral con su empleador. Este puede ser por obra labor, a término fijo o indefinido.