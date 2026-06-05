Pico y placa regional 8 de junio en Bogotá y Soacha: Restricción para ingresar a la ciudad

El 8 de junio se celebrará en Colombia el festivo del Corpus Christi, por lo que en Bogotá habrá pico y placa regional, pensando en los miles de viajeros que saldrán y retornarán a la capital del país.

Por ello, de acuerdo con la información alojada en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, se implementarán medidas de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad el próximo lunes 8 de junio de 2026.

Aclarado lo anterior, aquí le dejaremos cómo operará la medida durante esta fecha.

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Entre las 12:00 de la noche y las 4:00 de la tarde , solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en números pares, y son los siguientes: 0, 2, 4, 6 y 8.

, solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en números pares, y son los siguientes: Ya después de las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termine en números impares y son los siguientes: 1, 3, 5, 7 y 9.

el ingreso será únicamente para carros cuya placa termine en números impares y son los siguientes: Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar sin ningún tipo de restricción.

“El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos", mencionó la entidad.

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¿Cuáles y cómo funcionarán los corredores que se habilitarán durante el próximo festivo lunes 8 de junio en Bogotá?

Según información oficial, el Distrito habilitará nueve corredores y vías en Bogotá donde operará el pico y placa regional el próximo lunes 8 de junio de 2026, y son los siguientes:

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Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente-oriente.

desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente-oriente. Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

desde el puente de Guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente-oriente. Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur. Avenida Boyacá - Vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur. Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, en sentido oriente-occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, en sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente-occidente.

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¿Por qué se celebra el Corpus Christi?

La celebración que se remonta a las tradiciones católicas y que tiene la finalidad de honrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A través del sacramento de la Eucaristía.

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