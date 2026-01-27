Traslado de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro: Beneficios y paso a paso

Comprar vivienda propia es una de las metas más importantes para miles de familias colombianas, y el inicio de año se convierte en el momento ideal para dar el primer paso.

En ese camino, el FNA se consolida como la entidad donde las cesantías, además de obtener rendimientos, se transforman en hogar propio, gracias a un modelo único que integra ahorro y crédito para facilitar el acceso a vivienda en 2026 y en los años siguientes.

Cada año, antes del 14 de febrero, las empresas deben consignar las cesantías de sus colaboradores, lo que representa una oportunidad clave para trasladarlas al fondo (sin cláusula de permanencia y sin cobros por recursos de administración ni por gestión de retiro), conocer y acceder a su portafolio habitacional, el más amplio y social del país. Adicionalmente, los trabajadores pueden beneficiarse de los convenios con empresas aliadas para obtener descuentos a través del programa Juntos.

Actualmente, el FNA es la única entidad en Colombia que trabaja para financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda, reduciendo barreras como la cuota inicial y ampliando las posibilidades de compra para miles de hogares.

Entre los principales beneficios se destacan:

Tasas de financiación altamente competitivas.

Financiación de hasta el 90 % para vivienda VIS y VIP, con el objetivo institucional de llegar al 100 %.

para vivienda VIS y VIP, con el objetivo institucional de llegar al 100 %. Portafolio integral que incluye compra de vivienda nueva o usada, mejoramiento, construcción en sitio propio, Leasing habitacional y compra de cartera.

mejoramiento, construcción en sitio propio, Leasing habitacional y compra de cartera. Administración gratuita de cesantías , con rentabilidad y sin comisiones ni cobros por retiros.

, con rentabilidad y sin comisiones ni cobros por retiros. Protección del ahorro, que no pierde valor en el tiempo.

Para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, el FNA ofrece además tasas preferenciales desde UVR +0 % y UVR +4 %, facilitando el acceso a vivienda social.

La confianza de los colombianos respalda este modelo. Hoy, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con 2.000.137 afiliados con cesantías activas y un total de 2.429.963 afiliados, incluyendo ahorro voluntario contractual. Asimismo, la entidad registra 176.740 créditos activos, reflejando su crecimiento sostenido y su impacto real en la calidad de vida de los hogares.

“En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que detrás de cada traslado de cesantías hay un sueño y una familia que quiere construir su futuro. Nuestro compromiso es acompañarlos con responsabilidad, transparencia y soluciones reales que dignifiquen su vida”, afirmó Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

Y agregó: “Hoy somos la única entidad del país que está trabajando para financiar el 100 % de la vivienda de los colombianos. Trasladar sus cesantías al FNA es abrir la puerta a la casa propia y a una mejor calidad de vida”.

Con esta invitación, el FNA reafirma que elegir dónde consignar las cesantías es un derecho de los trabajadores y que, en la entidad, ese ahorro se convierte en oportunidades reales para cumplir el sueño de tener vivienda propia.

