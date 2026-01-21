Intereses de cesantías: ¿Cuánto pagan en 2026 si tiene menos de un año laboral? Así puede calcular. Getty Images

En Colombia, todos los trabajadores que tienen un contrato laboral, bien sea a término fijo o indefinido, tienen derecho al pago, a través de nómina, de los intereses de cesantías. Este pago adicional se debe realizar de forma anual o en proporción al tiempo laborado.

Las cesantías, además de un ahorro, son una prestación social que le sirve al trabajador como protección financiera, en caso de quedar sin empleo o sufrir una calamidad inesperada.

Adicionalmente, se puede disponer del dinero ahorrado en el fondo de pensiones en el que se encuentre afiliado para propósitos como educación y remodelación de vivienda.

¿Cuándo pagan los intereses de cesantías en 2026?

El pago de los intereses de las cesantías en 2026 debe realizarse antes del 31 de enero directo al trabajador y las cesantías hasta el 14 de febrero al fondo de pensiones, como lo determina la Ley 50 de 1990. Las empresas o empleadores que incumplan con esta fecha límite se enfrentan a sanciones económicas, intereses por mora e incluso demandas laborales.

Con la llegada de esta esperada bonificación adicional, miles de trabajadores en el país se preguntan si también les corresponde recibir este pago, sobre todo en el caso de haber laborado menos de un año completo en 2025.

En ese sentido, el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones, FOPEP, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aclaró que todo trabajador con contrato fijo o indefinido tiene derecho a percibir este auxilio económico, exceptuando únicamente a quienes devengan un salario integral.

¿Cuánto son los intereses de cesantías por menos de un año laborado?

Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año laboral en el que se desempeñó un empleado y se deben liquidar con el auxilio de transporte.

Según explica el Ministerio de Justicia, el empleador está obligado a cancelar los intereses de cesantías con base en una tarifa del 12% anual o con proporción al tiempo trabajado en el año.

En ese sentido, la fórmula para calcular los intereses de cesantías, tomando el salario mínimo como referencia, es la siguiente:

Cálculo de las cesantías

(Salario base × Días trabajados)/360

Para una persona que trabajó, por ejemplo, dos meses en 2025, se resolvería así:

(1′623.500 × 60)/360 = $270.583

Intereses de cesantías

(Valor de las cesantías × días trabajados × 0.12)/360

Para el ejemplo de una persona que trabajó dos meses con salario mínimo en 2026, se resolvería así:

($270.583 × 60 × 0.12)/360 = $32.470

