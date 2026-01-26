Cesantías en 2026 tendrán cambios con reforma laboral: Pago de intereses será más rápido

A finales de enero, muchos trabajadores en Colombia reciben los intereses de cesantías como una prestación establecida por la ley, y que corresponde al 12% sobre el valor de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año anterior. De esta manera, se le brinda una compensación por parte de su empleador en relación al dinero ahorrado en su fondo de cesantías.

A diferencia de las cesantías, el dinero que se entrega por los intereses de cesantías debe consignarse directamente a la cuenta de nómina de cada empleado. Asimismo, este valor se calcula a partir de los días trabajados durante el último año calendario.

¿Qué cambios introduce la reforma laboral en el pago de los intereses de cesantías?

Previo a la entrada en vigencia de la reforma laboral, sancionada mediante la Ley 2466 de 2025, el pago de los intereses de cesantías se realizaba una vez a lo largo del año con el 12% adicional que establece la ley. Sin embargo, esta norma permite que esta consignación se realice de forma más rápida a partir del acuerdo entre el trabajador y su empleador.

En primer lugar, ambas partes podrán fijar por escrito el pago de los intereses sobre sus cesantías de forma mensual, lo que equivale al 1% sobre el salario base de liquidación. Este último, corresponde al sueldo básico que recibe el empleado junto al auxilio de transporte.

Por otra parte, existe la opción en la que el empleador consigne cada mes el pago del 8,33% del salario base de liquidación al fondo de cesantías del trabajador. De esta manera, podrá seguir teniendo acceso a este pago, teniendo en cuenta los términos establecidos por la ley.

Por último, el empleador puede depositar directamente el pago de las cesantías al trabajador siempre y cuando el monto se destine para sus fines principales (vivienda o educación) y el acuerdo entre ambas partes se haya establecido por escrito.

Así las cosas, los empleados tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con su empresa para el pago de sus intereses de cesantías sin la necesidad de llegar a la fecha límite determinada por la ley para que se lleve a cabo tal proceso.

¿Cómo se calcula el valor por intereses de cesantías?

Para calcular el valor que le corresponde a cada trabajador por intereses de cesantías, se tiene en cuenta en primer lugar el monto que tiene ahorrado en su cuenta individual de cesantías. Este se multiplica por el número de días laborados durante el año. A su vez, este resultado se multiplicará por 0.12, y al final se divide entre 360.

Por ejemplo, si una persona finalizó el 2025 con un total de 1.500.000 pesos ahorrados en su fondo de cesantías, y además trabajó durante diez meses completos durante el año, la fórmula para determinar el valor a pagar por intereses de cesantías es la siguiente:

1.500.000 * 300 * 0,12 / 360 = 150.000

En ese orden de ideas, a ese empleado se le consignará un total de 150.000 pesos correspondiente a los intereses de cesantías para este 2026.

Cabe recordar que los empleadores tienen plazo hasta el 31 de enero para realizar el respectivo pago en la cuenta de nómina de cada trabajador.