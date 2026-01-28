Marino explicó por qué eligió a Vasco por encima de Boca: “Fueron 20 minutos y ya quería firmar”

Marino Hinestroza fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Vasco da Gama para la temporada 2026. Procedente de Atlético Nacional y tras destacarse en la CONMEBOL Libertadores, el atacante firmó un contrato por cuatro años y asumirá el reto de ocupar el lugar dejado por Rayan. En su primera comparecencia ante la prensa, el colombiano dejó claras sus motivaciones, su personalidad y las razones que lo llevaron a elegir al club carioca por encima de otras ofertas, entre ellas la de Boca Juniors.

Marino está sendo apresentado agora, no CT Moacyr Barbosa.



Assista AO VIVO na VascoTV:



🔗 https://t.co/NtOeeYV1k5 #VascoDaGama pic.twitter.com/xIgudRi07e — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 28, 2026

“Vengo a escribir mi propia historia”

“Respeto mucho a los jugadores que estuvieron antes y a los que se fueron, por todo lo que hicieron en el club. Yo llego para hacer mi historia, mi camino. Quien está hablando es Marino y quiero hacer mi propia historia en el Vasco”.

Hinestroza explicó además su decisión de ser llamado únicamente por su primer nombre, una elección cargada de significado personal. “Sobre el nombre, es por mi papá, que también se llama Marino. Me gusta mucho el nombre y tengo una relación muy fuerte con él. Es una forma de darle ánimo”.

Le interesa también: Marino Hinestroza fue presentado en Vasco da Gama: ¿Cuándo jugaría su primer partido en Brasil?

Un entorno que lo hizo sentir en casa

“Tuve varias propuestas de equipos de Brasil. La primera fue de Botafogo, la segunda del Internacional y la tercera del Vasco. Hablé bastante con Admar en julio y sentí que el Vasco fue el club que más quiso que yo jugara aquí. Eso hace la diferencia”.

El atacante fue enfático al señalar que la convicción del club fue clave en su decisión final: “Ninguno de los otros equipos me dijo directamente que me quería aquí, que le gustaba mi fútbol. Solo el Vasco”.

También le interesa: Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano

Competencia, adaptación y estilo de juego

“Soy un jugador al que le gusta mucho el regate, pisar el área y encarar. Mi juego es parecido al de Andrés, pero él ya está adaptado, ya jugó finales. Yo ahora tengo que adaptarme para llegar al nivel que el profesor quiere”. Hinestroza reconoció que el proceso de adaptación será clave para consolidarse en el equipo.

Ganas de jugar, pero con cautela

“Si fuera por mí, jugaría mañana. Tengo muchas ganas, aunque estuve un tiempo parado. Vamos con calma para no lesionarme. La decisión es del profesor; yo cada vez me siento mejor y preparado”.

Lea también: Esta es la masiva legión de futbolistas colombianos en la Liga de Brasil

Conexión con la hinchada vascaína

“Soy rápido, me gusta el uno contra uno, pisar el área, ayudar en defensa y hacer goles. Me considero un jugador carismático y vine aquí para ganar títulos”.

El colombiano aseguró que ya conoce bien el ambiente de São Januário. “Jugué contra el Vasco cuando estaba en la base del Palmeiras, jugué en São Januário y conozco muy bien a la hinchada”.

El gran objetivo: volver a ser campeón

“Quiero levantar un título con esta camiseta. Sé que el club no gana desde 2016 y es mucho tiempo. Es una hinchada que lo merece, con una historia muy linda”.

También le interesa: Felipe Melo elogió la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama: “Un fichaje espectacular”

Hinestroza valoró el proyecto deportivo que encontró en Vasco.

“Los refuerzos son muy buenos, el técnico también. Todos tenemos la mentalidad de hacer una gran temporada y pelear con los grandes del campeonato”.

Lea tambien: José Enamorado es anunciado como flamante refuerzo de Gremio: así será su contrato

Personalidad sin concesiones

“No tengo que cambiar nada. Si cambio, dejo de hacer lo que me trajo hasta aquí. Voy a mejorar, sí, pero dentro del campo esa es mi personalidad. Fuera soy tranquilo, me gusta compartir, pero dentro soy así”.

O Vasco, a Seleção Colombiana e a visibilidade para uma Copa do Mundo. 🇧🇷🇨🇴



🎙️ As primeiras palavras de Marino como atacante do Gigante da Colina: https://t.co/qIs5KVIyS5#VascoDaGama pic.twitter.com/2YbkXBsUim — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 27, 2026

Vasco, una decisión firme por encima de Boca Juniors

En el cierre de sus declaraciones, Marino Hinestroza fue claro al referirse a la negociación con Boca Juniors, dejando en evidencia que su llegada a Vasco no fue consecuencia de una frustración previa, sino de una elección consciente.

Le puede interesar: Edwuin Cetré, cerca de convertirse en el fichaje más costoso en la historia de este equipo

“Nunca sentí frustración. Estoy muy feliz de estar aquí. El primero que tomó la decisión fui yo y quiero que eso quede claro. No hablé con el técnico de ningún otro club, solo con Fernando Diniz”.

El colombiano concluyó remarcando que la claridad del proyecto fue determinante. “Con Diniz hablamos solo 20 minutos y ya quería firmar. El Vasco fue el club que más quiso que yo jugara aquí, y eso pesó más que cualquier otra oferta”.