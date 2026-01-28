Marino Hinestroza fue presentado en Vasco da Gama: ¿Cuándo jugaría su primer partido en Brasil? / @VascodaGama

La novela llegó a su fin. Este martes 27 de enero, Vasco da Gama oficializó a través de sus redes sociales la contratación de Marino Hinestroza, quien llega procedente de Atlético Nacional.

“Marino es de Vasco”, publicó el equipo en su cuenta de X y le agregó el siguiente video de presentación:

El club informó que adquirió el 80% del pase de Hinestroza, quien por cierto firmó contrato por las próximas cuatro temporadas, es decir hasta diciembre del 2029. Asimismo, portará el dorsal número 18.

Se convierte además en el tercer colombiano de la plantilla comandada por el entrenador Fernando Diniz, recordando que ya estaban Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, ambos con proceso en la Selección Colombia.

“Soy un jugador al que le gusta ganar, pueden esperar mucho de mí. Tengo mucha confianza y creo que las cosas saldrán muy bien aquí. Ya conozco la liga y estoy listo para demostrar mi nivel”, señaló el extremo de 23 años en su presentación.

O Vasco, a Seleção Colombiana e a visibilidade para uma Copa do Mundo. 🇧🇷🇨🇴



— Vasco da Gama (@VascodaGama) January 27, 2026

Marino regresa al fútbol brasileño, luego de haber jugado en las divisiones menores del Palmeiras entre 2020 y 2021. Adicionalmente, se trata de su tercera etapa en el exterior, recordando que la primera fue con el Verdao y la segunda entre 2022 y 2025 con el Pachuca mexicano y el Columbus Crew estadounidense.

¿Cuándo jugaría Marino Hinestroza su primer partido en Brasil?

El próximo partido del Vasco da Gama será este jueves 29 de enero en casa del Mirassol, durante el inicio del Brasileirao. Como Marino Hinestroza fue presentado este martes, no tendría problemas en jugar, siempre y cuando el club lo haya inscrito en el torneo local a la mayor brevedad.

De no poder actuar, su debut se aplazará para el lunes 2 de febrero, cuando el Vasco dispute la quinta jornada del Carioca ante Madureira.

