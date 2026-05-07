Video: Rafael Santos Borré le dio un nuevo título a Internacional de Porto Alegre con un gol agónico

Rafael Santos Borré se vistió de héroe y se reencontró con el gol en el momento justo, para darle la victoria a Internacional de Porto Alegre en la final de la Recopa Gaúcha, con una anotación a los 90+4 minutos.

Inter remó desde atrás ante Brasil de Pelotas, equipo con el que se fue en desventaja a los 76 minutos, por intermedio de Lula; la remontada comenzó con Vitinho al minuto 83, antes del tanto agónico de Santos Borré en tiempo de descuento.

El gol del delantero de la Selección Colombia se generó a través de la ejecución de un tiro de esquina, tras un cabezazo en ataque mal ejecutado, quedando el barranquillero libre de marca y de cara al arco, para definir con un puntazo de pierna derecha.

Con esta anotación, Santos Borré cortó una sequía de más de dos meses sin marcar, su último tanto había sido el pasado 21 de febrero, cuando marcó en la goleada 4-0 ante Ypiranga por la semifinales del Campeonato Gaúcho. Este es el séptimo gol del jugador de 30 años en lo corrido del 2026.

El próximo sábado, Internacional de Porto Alegre estará visitando a Coritiba, por la fecha 15 del Brasileirao. Actualmente, el equipo marcha en la casilla 12 del campeonato con 17 puntos, a 16 del líder Palmeiras, con 33, y con solo dos de ventaja sobre la zona de descenso.