Edwuin Cetré, cerca de convertirse en el fichaje más costoso en la historia de este equipo

Campeón con Estudiantes en Argentina y elegido el mejor jugador del Clausura 2025, Edwuin Cetré está muy cerca de dejar la plantilla del cuadro Pincha, en el que ha sido figura y clave para el técnico Eduardo Domínguez. Su destino parece ser el fútbol brasileño.

Y es que desde Argentina y en el mismo Brasil apuntan a que hay un acuerdo para que el extremo se una a la disciplina de Athletico Paranense, club que logró regresar a la primera división en este 2026. Además, en el equipo ya cuentan con siete colombianos, siendo el club de este país con más connacionales, pues están Juan Camilo Portilla, Carlos Terán, Alejandro García, Juan Felipe Aguirre, Stiven Mendoza, Kevin Viveros y Daniel Aguiler.

Cetré, el fichaje más costoso en la historia de Paranaense

Todo indica que el jugador de 28 años será anunciado en las próximas horas y tendrá un contrato por 4 años. Según se ha revelado en la prensa internacional, el trato para la compra de sus derechos es por 6 millones de dólares (más de 31 millones de reales), monto que supera lo que pagó el equipo por el también colombiano Kevin Viveros a Atlético Nacional a mediados de 2025 (27 millones de reales).

Independiente Medellín se verá beneficiado de esta operación, pues cuenta con el 50 % de la ficha de Cetré, mientras que la otra mitad es de Estudiantes. Así las cosas, al conjunto antioqueño le podrían entrar a las arcas cerca de 3 millones de dólares y ya habían ingresado alrededor de 2 millones cuando salió transferido al fútbol argentino en enero de 2024.

Colombia y una legión en Brasil

A falta de la oficialización de Marino Hinestroza por Vasco da Gama, Edwuin Cetré se convertirá en el colombiano número 30 en jugar en el Brasileiraro en 2026. Esta liga alberga a varios futbolistas de la Selección Colombia, como el caso de Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, entre otros.

A continuación, la lista de colombianos en Brasil:

Atlético Mineiro (1): Mateo Cassierra.

Mateo Cassierra. Botafogo (1): Jordan Barrera.

Jordan Barrera. Athletico Paranaense (7): Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilar y Edwuin Cetré*.

Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilar y Edwuin Cetré*. Chapecoense (1): Jonathan Palacios.

Jonathan Palacios. Coritiba (1): Sebastián Gómez.

Sebastián Gómez. Flamengo (1): Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal. Vasco da Gama (4): Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza*.

Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza*. Cruzeiro (2): Luis Sinisterra y Néiser Villarreal.

Luis Sinisterra y Néiser Villarreal. Bahía (0): No tiene.

No tiene. Vitoria (0): No tiene.

No tiene. Fluminense (3): Gabriel Fuentes, Santiago Moreno y Kevin Serna.

Gabriel Fuentes, Santiago Moreno y Kevin Serna. Gremio (3): Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve y José Enamorado.

Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve y José Enamorado. Mirassol (0): No tiene.

No tiene. Bragantino (2): Sergio Palacios y Henry Mosquera.

Sergio Palacios y Henry Mosquera. Remo (1): Víctor Cantillo.

Víctor Cantillo. Santos (0): No tiene.

No tiene. Sao Paulo (0): No tiene.

No tiene. Corinthians (0): No tiene.

No tiene. Internacional (2): Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.

Johan Carbonero y Rafael Santos Borré. Palmeiras (0): No tiene.

*A falta de oficialización.