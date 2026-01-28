Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano

Flamengo concretó el regreso de Lucas Paquetá en una operación histórica para el fútbol brasileño, luego de alcanzar un acuerdo con el West Ham por 50,2 millones de dólares (unos 42 millones de euros), cifra que se convierte en el traspaso más alto pagado por un club sudamericano.

El centrocampista arribará a Río de Janeiro en los próximos días para firmar un contrato por cinco años con el actual campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

🚨💣 BREAKING: Lucas Paquetá to Flamengo, here we go! Record deal agreed for €42m fee.



West Ham accept the proposal after direct contact with director José Boto today, Paquetá travels later today.



Five year contract. Paquetá volta pra casa. ❤️🖤 pic.twitter.com/IsuGJBqIIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Formado en Flamengo y debutado en 2016, Paquetá vuelve al club que lo lanzó al fútbol profesional tras casi diez años en Europa, donde defendió las camisetas del Milán, Lyon y West Ham.

Lea también: Marino Hinestroza fue presentado en Vasco da Gama: ¿Cuándo jugaría su primer partido en Brasil?

Durante su primera etapa en el ‘Fla’, el futbolista disputó 96 partidos, anotó 18 goles y se consolidó como una de las principales promesas surgidas del “Ninho do Urubu”.

La polifuncionalidad del mediocampista —capaz de desempeñarse como volante, extremo o delantero— es vista como un recurso clave para el equipo que ahora dirige Filipe Luís.

Le puede interesar: Esta es la masiva legión de futbolistas colombianos en la Liga de Brasil

Según medios brasileños, el club inglés había fijado inicialmente el precio en 65 millones de euros, pero Flamengo logró rebajar la cifra hasta cerrar la negociación en torno a los 42 millones.

El portal Globoesporte informó que el contrato por cinco temporadas tuvo como principal punto de discusión la modalidad de pago, finalmente aceptada por el West Ham: una cuota anual, proporcional en 2026 y 2027, y algo menor en 2028.

También le interesa: Otro fichaje que se le cae a Boca: Kevin Serna está cerca de definir su futuro

Con esta operación, Flamengo supera el anterior récord del mercado interno, establecido por los 27 millones de euros que Cruzeiro pagó recientemente al Zenit de San Petersburgo por Gerson, la cifra más alta hasta ahora por un jugador en Brasil.