Felipe Melo elogió la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama: “Un fichaje espectacular”

La novela de Marino Hinestroza está cerca de terminar. La negociación con Boca Juniors se dilató, apareció Vasco da Gama, se metió en el medio con una oferta ligeramente superior para Nacional, y está próximo a ser oficializado en el equipo de Río de Janeiro.

Tras el último partido de Vasco, que fue derrota contra Flamengo, el entrenador del equipo, Fernando Diniz, se refirió a la llegada de Marino. El técnico fue clave para decidir apostar por su fichaje, así como reconoció que lo vienen siguiendo desde hace unos meses e incluso trataron de sumarlo.

“Hinestroza es un jugador con características similares a las de Andrés Gómez, un jugador rápido, con mucha energía física y buena técnica, que estuvo dos años en la cantera del Palmeiras. El año pasado lo seguimos más de cerca en Atlético Nacional. Ya habíamos intentado fichar a Hinestroza durante el mercado de fichajes de mitad de año”, fueron sus palabras.

Felipe Melo recordó a Marino y felicitó a Vasco por su fichaje

El exjugador, quien ganó tres títulos de Copa Libertadores en su carrera, dos de ellos en los más recientes años, 2021 con Palmeiras, y 2023 con Fluminense, avaló el fichaje de Hinestroza por el club Carioca. Se refirió en tono de broma a un “robo” a Boca Juniors, así como recordó cuando compartieron en Palmeiras.

“Ya tenía información sobre el ‘robo’ de Hinestroza a Boca por parte del Vasco. Parece que ya había llegado a un acuerdo con Boca, pero no pagaron, y el Vasco logró un fichaje espectacular. Jugué con él en Palmeiras; se formó en las filas cuando yo aún estaba allí y entrenó con nosotros varias veces”, comenzó diciendo Melo en su cuenta de Instagram.

Luego, valoró las condiciones del extremo caleño y lo catalogó como un gran fichaje para Vasco. “Incluso entonces, demostró ser un muy buen jugador, sobre todo en el uno contra uno, rápido, fuerte… Si se confirma, ¡menudo fichaje para el Vasco! Es un fichaje que eleva el nivel del Vasco. Ahora bien, es una apuesta arriesgada, no una apuesta segura. Si juega como se espera, será muy productivo en el Vasco; es un muy buen jugado“.

Marino es esperado en los próximos días para cerrar su vinculación con Vasco. El trato, según se han revelado, rondó los 6 millones de dólares, incluidos los costos de la operación, además de un 20% que se asegura Nacional de futura venta.