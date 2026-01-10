José Enamorado es anunciado como flamante refuerzo de Gremio: así será su contrato / @Gremio

La novela de José Enamorado llegó a su fin. En la tarde de este sábado 10 de enero, el atacante colombiano fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre.

“Presentamos al nuevo refuerzo tricolor: Un delantero refinado que juega por las bandas y destaca en el uno contra uno. ¡Este es José Enamorado! El colombiano llega para vestir la camiseta de los tres equipos en busca de goles y logros. ¡Bienvenidos!“, indicó el equipo en sus redes sociales.

COM VOCÊS, O NOVO #REFORÇOTRICOLOR 🇪🇪🇨🇴 Um atacante refinado, que atua pelos lados do campo e se destaca no um contra um. Este é José Enamorado! O colombiano chega para vestir as três cores em busca de gols e conquistas. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/TI0zKET8Mg — Grêmio FBPA (@Gremio) January 10, 2026

Enamorado llega procedente del Junior de Barranquilla, cuadro con el que se consagró campeón de la Liga Colombiana en el segundo semestre del 2025. El fichaje se cerró en 3 millones de dólares, siendo esta una de las ventas más costosas del FPC en los últimos años.

"El nuevo delantero tricolor llega del Junior Barranquilla, el club donde tuvo la mejor temporada de su carrera. ¡Mucha suerte con los tres colores! ¡Bienvenidos al Más Grande del Sur! ¡Vamos juntos!“, se complementa en redes.

ENAMORADO É NOSSO! 🇪🇪👏🏾 O novo atacante Tricolor chega do Junior Barranquilla, clube em que teve sua melhor temporada na carreira. Boa sorte com as três cores! Bienvenido ao Maior do Sul! Vamos juntos!



Leia em https://t.co/VMMnitNHeI pic.twitter.com/nnyDcnJdPO — Grêmio FBPA (@Gremio) January 10, 2026

¿Cómo es el contrato de José Enamorado con Gremio?

Según reportó el Gremio, la vinculación de José Enamorado se da por los próximos tres años, es decir hasta diciembre del 2028. En la nómina se encontrará con otros dos colombianos: Miguel Monsalve y Gustavo Cuéllar.

Es preciso recordar que el cuadro de Porto Alegre disputará este año los torneos nacionales, empezando por el estadual, además de la Copa Sudamericana.

En cuanto a Enamorado, por primera vez jugará en el exterior. De momento, únicamente había jugado en suelo colombiano con Deportivo Cali, Orsomarso, Real Cartagena, Independiente Santa Fe y el ya mencionado Junior.