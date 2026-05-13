Delantero colombiano atraviesa un gran momento en Brasil y podría estar en el radar de la Selección

El presente de Mateo Cassierra en el fútbol brasileño comienza a llamar nuevamente la atención. El atacante colombiano atraviesa una racha positiva con Atlético Mineiro y se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas del equipo durante las últimas semanas.

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En sus cinco partidos más recientes, Cassierra ha logrado consolidarse como titular en cuatro compromisos, dejando un balance de tres goles y una asistencia. Su actuación más destacada se presentó en el clásico ante Cruzeiro, donde marcó, asistió y terminó siendo elegido como la gran figura del encuentro gracias a su influencia constante en el frente de ataque.

El delantero mantuvo ese buen nivel en la más reciente jornada frente a Botafogo, partido en el que disputó los 90 minutos y volvió a aparecer en el marcador. Su capacidad para generar peligro ha sido clave en el crecimiento ofensivo de Atlético Mineiro , especialmente por la movilidad y agresividad que ha mostrado dentro del área.

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Las cifras también respaldan el momento que vive el colombiano. En sus últimos encuentros registra ocho remates, cinco de ellos dirigidos al arco, además de una notable efectividad frente al gol. Entre los atacantes con mayor cantidad de minutos disputados recientemente en el Brasileirao, Cassierra aparece entre los delanteros con mejor rendimiento, destacándose no solo por sus anotaciones sino también por su aporte colectivo y generación de juego.

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