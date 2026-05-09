Video: Kevin Serna salvó un punto para Fluminense con un golazo en el último minuto

El extremo colombiano Kevin Serna fue la gran figura de Fluminense en el empate 2-2 en condición de local frente a Vitória, en juego por la fecha 15 de la Serie A de Brasil.

Serna, quien ingresó al encuentro a los 73 minutos, definió con categoría un pase en profundidad de John Kennedy, para bañar al portero Lucas Arcanjo a los 90 minutos y decretar el 2-2 definitivo en el compromiso.

Este fue el primer gol de Serna en lo corrido de la Serie de Brasil y el sexto en la temporada. Con la llegada del DT argentino Luis Zubeldia, el jugador de 28 años ha ido perdiendo protagonismo, siendo titular en nueve oportunidades por el campeonato local y suplente en otras seis ocasiones.

En dicho compromiso, también fue inicialista el defensa colombiano Julián Millán, quien sumó su segundo partido en el equipo de Río de Janeiro, el segundo como titular. El zaguero permaneció todo el partido en el campo de juego.

Los otros goles del encuentro fueron obra de John Kennedy, para Fluminense; y de Renato Kayzer y René, para el equipo visitante.

¿Cómo quedó Fluminense en la tabla?

Con el empate 2-2 ante Vitória en el Maracaná, Fluminense se mantiene tercero en la tabla de posiciones del Brasileirao, aunque da ventajas, sumando 27 puntos y con todos sus partidos al día; Flamengo suma las mismas unidades, con dos juegos menos, y Palmeiras es líder con 33, con un encuentro por jugar.