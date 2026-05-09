Video: Rafael Santos Borré sigue en racha y volvió a marcar gol con Internacional
El delantero colombiano venía de cortar una sequía de más de dos meses sin goles.
Rafael Santos Borré sigue dulce con el gol. El delantero colombiano marcó una anotación en el empate de Internacional de Porto Alegre 2-2 como visitante ante Curitiba, por la fecha 15 del Brasileirao.
El delantero barranquillero convirtió el 1-1 parcial para su club a los 69 minutos del encuentro, para cazar un rebote en el área, anticiparse al portero Pedro Rangel para solo tocar la pelota y enviarla al fondo de la red.
Este es el octavo gol de Santos Borré en lo corrido del año con Internacional y el segundo que marca por la Serie A de Brasil 2026. El primero lo había marcado en el empate 1-1 contra Flamengo.
El atacante de 30 años venía de cortar una racha de más de dos meses sin marcar el pasado miércoles, cuando anotó el gol del triunfo y del título de la Recopa Gaúcha, en la victoria 1-2 sobre Brasil de Pelotas.
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Los goles de Coritiba fueron obra de Joaquín Lavega (28′) y Rodrigo Moledo (84′); el empate definitivo del Inter lo consiguió Félix Torres Caicedo en el cierre del compromiso, a los 90+6 minutos.
Posición en la tabla y próximo partido
Internacional de Porto Alegre llegó a 18 puntos en la tabla de posiciones con este resultado, ubicándose parcialmente en la décima posición; Coritiba es octavo con 20 unidades.
El próximo martes, Internacional estará recibiendo a Athletic Club, de la segunda división, por la quinta ronda de la Copa de Brasil. La serie se encuentra 2-1 a favor del equipo de Rafael Santos Borré.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...