Video: Rafael Santos Borré sigue en racha y volvió a marcar gol con Internacional

Rafael Santos Borré sigue dulce con el gol. El delantero colombiano marcó una anotación en el empate de Internacional de Porto Alegre 2-2 como visitante ante Curitiba, por la fecha 15 del Brasileirao.

El delantero barranquillero convirtió el 1-1 parcial para su club a los 69 minutos del encuentro, para cazar un rebote en el área, anticiparse al portero Pedro Rangel para solo tocar la pelota y enviarla al fondo de la red.

Este es el octavo gol de Santos Borré en lo corrido del año con Internacional y el segundo que marca por la Serie A de Brasil 2026. El primero lo había marcado en el empate 1-1 contra Flamengo.

El atacante de 30 años venía de cortar una racha de más de dos meses sin marcar el pasado miércoles, cuando anotó el gol del triunfo y del título de la Recopa Gaúcha, en la victoria 1-2 sobre Brasil de Pelotas.

Los goles de Coritiba fueron obra de Joaquín Lavega (28′) y Rodrigo Moledo (84′); el empate definitivo del Inter lo consiguió Félix Torres Caicedo en el cierre del compromiso, a los 90+6 minutos.

Posición en la tabla y próximo partido

Internacional de Porto Alegre llegó a 18 puntos en la tabla de posiciones con este resultado, ubicándose parcialmente en la décima posición; Coritiba es octavo con 20 unidades.

El próximo martes, Internacional estará recibiendo a Athletic Club, de la segunda división, por la quinta ronda de la Copa de Brasil. La serie se encuentra 2-1 a favor del equipo de Rafael Santos Borré.