Esta es la masiva legión de futbolistas colombianos en la Liga de Brasil
Athletico Paranaense es el club con mayor cantidad de cafeteras en su plantilla.
Colombia se consolida cada vez más como un exportador de primer nivel en materia futbolística y los países en Sudamérica se han visto gratamente beneficiados con el talento nacional. Un ejemplo de lo anterior es Brasil, en donde los cafeteros han logrado impulsar sus carreras.
Le puede interesar: Kevin Serna, Rafael Santos Borré y Carlos Andrés Gómez triunfan en Brasil: vea los goles
Los mejores ejemplos para corroborar lo anterior son Jhon Arias y Richard Ríos, quienes destacaron con Fluminense y Palmeiras, respectivamente, y ahora continúan sus carreras por territorio europeo.
Detrás de ellos vienen figuras en ascenso como lo son Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Kevin Serna (Fluminense) o Jorge Carrascal (Flamengo).
Lea también acá: Fecha tentativa para el debut de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra con Cruzeiro en el 2026
Colombianos en el fútbol brasileño
A raíz del reciente éxito de los colombianos por tierras brasileñas, a continuación repase el listado de aquellos que disputarán el Brasileirao en la temporada 2026. El número asciende a 29, cifra histórica para el balompié nacional.
- Atlético Mineiro (1): Mateo Cassierra.
- Botafogo (1): Jordan Barrera.
- Athletico Paranaense (7): Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros y Daniel Aguilar.
- Chapecoense (1): Jonathan Palacios.
- Coritiba (1): Sebastián Gómez.
- Flamengo (1): Jorge Carrascal.
- Vasco da Gama (4): Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.
- Cruzeiro (2): Luis Sinisterra y Néiser Villarreal.
- Bahía (0): No tiene.
- Vitoria (0): No tiene.
- Fluminense (3): Gabriel Fuentes, Santiago Moreno y Kevin Serna.
- Gremio (3): Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve y José Enamorado.
- Mirassol (0): No tiene.
- Bragantino (2): Sergio Palacios y Henry Mosquera.
- Remo (1): Víctor Cantillo.
- Santos (0): No tiene.
- Sao Paulo (0): No tiene.
- Corinthians (0): No tiene.
- Internacional (2): Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.
- Palmeiras (0): No tiene.