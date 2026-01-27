Esta es la masiva legión de futbolistas colombianos en la Liga de Brasil. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Colombia se consolida cada vez más como un exportador de primer nivel en materia futbolística y los países en Sudamérica se han visto gratamente beneficiados con el talento nacional. Un ejemplo de lo anterior es Brasil, en donde los cafeteros han logrado impulsar sus carreras.

Los mejores ejemplos para corroborar lo anterior son Jhon Arias y Richard Ríos, quienes destacaron con Fluminense y Palmeiras, respectivamente, y ahora continúan sus carreras por territorio europeo.

Detrás de ellos vienen figuras en ascenso como lo son Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Kevin Serna (Fluminense) o Jorge Carrascal (Flamengo).

Colombianos en el fútbol brasileño

A raíz del reciente éxito de los colombianos por tierras brasileñas, a continuación repase el listado de aquellos que disputarán el Brasileirao en la temporada 2026. El número asciende a 29, cifra histórica para el balompié nacional.