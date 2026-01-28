Hoy el Consejo Nacional Electoral discutirá presencia de Iván Cepeda en consulta de izquierda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hoy a la 1 de la tarde el Consejo Nacional Electoral está citado a sesionar y el primer tema del orden del día será la posible participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda que se iba a llamar “Pacto Amplio” y ahora se llama “Frente por la vida”.

La discusión consiste en establecer si, de acuerdo con las normas electorales, Iván Cepeda, quien lidera con bastante ventaja las últimas encuestas, puede o no participar en la consulta de marzo.

Para algunos, Cepeda ganó la consulta interna del Pacto Histórico que obtuvo más de 2.700.000 votos y en la que fue segunda la exministra Carolina Corcho.

Para otros, esa, la del Pacto, ya era una consulta interpartidista y por lo tanto Iván Cepeda no podría participar en una segunda consulta interpartidista porque el artículo 107 de la Constitución establece: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral”.

Para los partidarios de Iván Cepeda, esa es una interpretación tramposa de la Constitución y la ley.

El candidato anunció en Cúcuta que, si el Consejo Nacional Electoral se manifiesta en contra de su participación, acudirá a la acción de tutela para hacer valer sus derechos y los de las millones de personas que lo respaldaron.

El ambiente en el Consejo Nacional Electoral parece estar, inicialmente, en contra de la participación de Cepeda.

Dos fuentes internas del Consejo Electoral le dijeron al Reporte que las fuerzas están 7 a 2, en contra de Cepeda, pero también dijeron que en el curso de la discusión eso puede cambiar.

Las dos magistradas que estarían a favor de la participación de Cepeda son Alba Lucía Velásquez Hernández, integrante del Polo Democrático, y la magistrada Fabiola Márquez Grisales, del Pacto Histórico.

Esta última magistrada, Fabiola Márquez, será la ponente del caso para resolver la participación de Iván Cepeda después de que la pregunta fuera elevada al tribunal electoral por el registrador, el procurador y el contralor.

Aunque las encuestas le dan a Cepeda una amplísima ventaja en la consulta, participar en ella es muy importante porque validaría su liderazgo popular sobre una coalición ampliada.

Dicho de otra manera, las consultas se han vuelto la cuota inicial de la Presidencia y llegar a la primera vuelta, sin participar en ellas, puede salir muy costoso politicamente.

Por esa misma razón, hoy se reunirán Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo había dicho que no iría a ninguna consulta sino directamente a primera vuelta, pero las últimas encuestas muestran claramente que hay espacio para una tercera consulta con votación importante.

Sobre todo considerando que todos los votantes recibirán el tarjetón único de consultas. Antes había que pedir ese tarjetón indicando el partido en la mesa.

Ese cambio aumenta sustancialmente el potencial de votantes por las consultas.

Se estima que más de 20 millones de colombianos votarán en las parlamentarias.

Si la mitad de ellos, diez millones, participaran en una consulta entregarían un mensaje político que no se podría ignorar.

La consulta de la derecha se uribizó con la entrada de Paloma Valencia y la de la izquierda significaría poco si el tarjetón no incluye a Iván Cepeda.

Así las cosas, hay una oportunidad clara para la consulta de centro.

O mejor dicho, para otra consulta, de centro o de lo que sea.

Porque algunas personas cercanas a la causa de Abelardo de la Espriella ven con preocupación que la consulta de la centro derecha entregue una Paloma Valencia fortalecida y con votación probada.

Por eso, en las últimas horas, se ha empezado a ventilar la posibilidad de armar otra consulta de derecha, en la que participarían al menos el abogado de La Espriella y el candidato Santiago Botero, a quien algunos llaman “balín” por su postura en materia de seguridad y quien obtuvo más de un millón de firmas para su inscripción.

La presencia de Abelardo de la Espriella en el tarjetón de consultas resultaría bastante atractiva para muchos militantes del Centro Democrático, el partido de Uribe, y dividiría la votación de Paloma.

La ausencia de Cepeda haría hasta cierto punto irrelevante la consulta de la izquierda, que tendría que ser reemplazada por un acuerdo político.

La aparición de Fajardo le daría un impulso a su candidatura, a la que muchos observadores consideraban desahuciada hasta hace unos días.

Muchas cosas pueden cambiar después de las consultas de marzo.

Bonus track

Luis Fernando Acosta Osio, el amigo del senador Eduardo Pulgar condenado por intentar sobornar a un juez, ha dilatado por más de cinco años su proceso por los mismos hechos, relacionados con el control multimillonario de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

Con excusas médicas y de otro tipo, Acosta Osio venía acercándose al vencimiento de términos por prescripción de la acción penal.

Ayer la juez que adelanta el caso le imputó cargos como determinador de los probables delitos de cohecho, es decir, soborno, y tráfico de influencias.

También declaró en contumacia a Luis Fernando Acosta Osio por sus intentos de dilatar el proceso. Esto quiere decir que el caso seguirá avanzando aunque él no se presente.

Adicionalmente, Fiscalía investigará a los médicos que han expedido las excusas como presuntos responsables del delito de fraude procesal.

