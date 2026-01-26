Clara López no va a la consulta del Pacto Amplio: irá directo a primera vuelta

La candidata presidencial Clara López confirmó en 6AM W que irá directamente a la primera vuelta presidencial con el fin de “ampliar el espectro”.

A propósito, dijo que, en una consulta, el electorado “debe tener más opciones” frente a quienes han apoyado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No estoy en una competencia en contra del Pacto, sino en un proceso de búsqueda de ampliación de respaldos como lo planteó el presidente. Todo el mundo está pensando ahora en las encuestas, en la primera vuelta, y yo estoy pensando en la segunda vuelta y en Chile”, aseguró.

Y a pesar de que el pasado 20 de agosto de 2025, la precandidata aseguró, en una entrevista con Julio Sánchez Cristo, que sí iba a participar en la consulta del 8 de marzo, la senadora explicó que hay varias razones que la motivaron a cambiar de opinión.

“Veo que nuestra consulta original se ha venido reduciendo mucho y que hay como un tufillo de machismo que a mí me ha afectado bastante”, reconoció.

López agregó que “en ese espacio la mujer no va a tener la trascendencia que tienen en la sociedad”.

“Ni tenemos el espacio verdadero para una participación amplia y creo que, haciendo un esfuerzo de primera vuelta, voy a poder recoger aquello que veo faltante en el espacio de la consulta”, señaló.

Noticia en desarrollo

