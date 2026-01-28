Cepeda anunció acciones jurídicas si le impiden participar en la consulta interpartidista

El candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que recurrirá a mecanismos judiciales para proteger su aspiración en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa solicitudes relacionadas con esa participación.

“De ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato el pacto histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos”, indicó en un acto público desde Cúcuta en Norte de Santander” Y agregó:” Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción es la consulta si no impedir que todas y todos ustedes voten ese día en hecho”.

El candidato también se refirió a los ciudadanos que participaron en la consulta del Pacto Histórico para definir la candidatura presidencial.

Aseguró, que quienes integran ese grupo podrían recurrir igualmente a acciones jurídicas si se llegara a impedir su participación en el proceso convocado para marzo.

Según señaló, más de 2.700.000 de personas votaron en esa consulta previa y, en su criterio, estarían facultadas para defender sus derechos políticos por las mismas vías.

Cepeda, hizo un llamado a enfrentar a sus adversarios dentro de los escenarios democráticos previstos, señalando como objetivos la obtención de la mayor votación en las elecciones al Congreso y la victoria presidencial en primera vuelta.

“El verdadero enfrentamiento entre dos posiciones claramente diferentes: una neoliberal y profundamente autoritaria y depredadora la del uribismo: y otra, la del cambio social la de la defensa de la vida la de la participación y la movilización política del pueblo”, afirmó el precandidato.

Por último, Cepeda se comprometió a profundizar el gobierno y continuar con las obras proyectos inversiones del Catatumbo, Indicó que continuará con la obra de la universidad del Catatumbo, para garantizar a los jóvenes rurales el derecho de la educación superior.