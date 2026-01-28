CNE arrancará estudio de posible impedimento de Iván Cepeda para las consultas de marzo

Este miércoles a la 1:00 de la tarde se reunirá la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para estudiar, dentro del orden del día, el posible impedimento del precandidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, para participar en la consulta del Frente por la Vida.

Se trata de las consultas del próximo 8 de marzo, para elegir a un candidato único de ese sector. Esa consulta del petrismo fue inscrita este martes ante la Registraduría por cinco partidos políticos.

Los partidos postularon a Camilo Romero, Roy Barreras, Iván Cepeda, y también hay expectativa por el futuro político del sector cercano a Daniel Quintero, luego de que a él le negara la inscripción la Registraduría y saliera su esposa, Diana Osorio, con la intención de competir en esa misma consulta.

Ea de recordar que la Registraduría solicitó oficialmente al organismo que determine si Cepeda está habilitado o no para participar.

El posible impedimento tendría que ver con que el hoy precandidato ya habría participado en una consulta interpartidista en octubre de 2025, lo que podría impedirle, según la norma, participar en una segunda consulta.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que ya hay varias solicitudes de revocatoria relacionadas con este caso y que desde mañana el CNE iniciará su estudio formal, para luego emitir el informe a la Registraduría. Eso podría alargarse y que mañana no haya decisión.

Desde ya, Iván Cepeda advirtió que, en caso de que se le impida participar en la consulta, emprenderá acciones jurídicas para defender “su derecho a participar”.