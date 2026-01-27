Procurador advierte problemas jurídicos si CNE no resuelve inscripciones de candidatos a consultas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con 6AM W, el procurador Gregorio Eljach se refirió a la carta enviada al Consejo Nacional Electoral sobre las consultas.

¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanas que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025, ser parte de las consultas del 8 de marzo del 2026? Fue lo que cuestionó el registrador y el contralor en dicha carta.

“Lo que le pedimos al Consejo Electoral es que nos diga quiénes pueden y quiénes no pueden inscribirse hasta el 6″, dijo.

“Sí va a haber elecciones en Colombia”: Procurador Gregorio Eljach (créditos: Caracol Radio y GettyImages) Ampliar

El CNE es el encargado de resolver

Además, subrayó que el CNE “es la autoridad que tiene la competencia para resolver esto antes de que se produzcan los hechos jurídicos en materia preventiva para evitar que después se hagan inscripciones y resulten con demandas, fallidas o se armen hasta disturbios en Colombia”, agregando que “el clima electoral está tan caliente que cualquier cosa puede pasar por una discusión bizantina”.

Siendo así, advirtió que en caso de que el CNE no lo resuelva podría haber “problemas jurídicos serios”.

“El registrador tiene el deber de enviar al exterior y a Colombia los tarjetones para las consultas, un solo tarjetón, y entonces si no se sabe quién puede o no puede inscribirse (...) se viola el derecho al voto y ahí hay problemas jurídicos serios”, afirmó.

Escuche la entrevista completa

