Italia necesita mano de obra: ofrecerá medio millón de visas de trabajo a latinos

Italia se prepara para abrir un gran mercado laboral en su país a trabajadores que no son europeos, esta oferta va encaminada a personas latinas, entre ellas colombianos, argentinos y mexicanos están entre los más opcionados para aprovechar la oportunidad.

El gobierno italiano anunció que entre 2026 y 2028 se otorgarán 500.000 visas de trabajo, dirigidas principalmente a sectores que enfrentan escasez de mano de obra, como agricultura, construcción, turismo, salud y cuidado familiar. Esto, como medida para hacer frente a la crisis demográfica que atraviesa el país, con una población que envejece rápidamente y pocas personas jóvenes para cubrir ciertos empleos.

¿Cómo funciona el proceso?

El proceso para acceder a las visas es totalmente digital y se realiza a través del portal en línea del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Italia.

El periodo de recopilación de las solicitudes comenzó desde el 23 de octubre y se extenderá hasta el 7 de diciembre de 2025, funcionando de manera continua, incluidos los festivos.

Posteriormente, entre el 9 y el 13 de diciembre, el portal permitirá únicamente la edición de solicitudes ya iniciadas, sin posibilidad de registrar nuevas aplicaciones.

Dependiendo del tipo de empleo, los solicitantes deben completar distintos formularios:

C-STAG DF26: para trabajo estacional en agricultura y turismo/hotelero.

B2020 DF26: para empleo subordinado no estacional en sectores definidos por el Decreto del primer ministro.

A-BIS DF26: para trabajo en cuidado familiar dentro de las cuotas establecidas.

¿Cómo es la inscripción?

El procedimiento exige autenticarse en el portal mediante Spid o CIE para iniciar, luego debe seleccionar la opción correspondiente al Decreto de Inmigración 2026-2028 y completar un formulario de comprobaciones preliminares, donde se proporcionan datos fiscales del trabajador y del empleador o empresa.

Una vez verificada la correspondencia de los datos, el sistema envía un código de activación al correo electrónico certificado del empleador o representante legal, requisito indispensable para avanzar en la solicitud.

Los solicitantes deben asegurarse de que todos los campos estén completos y guardar la solicitud en estado “para ser enviada” antes de las fechas designadas para el envío definitivo.

Calendario de envío establece fechas específicas por sector:

12 de enero de 2026: trabajo estacional en agricultura.

9 de febrero: sector turístico/hotelero.

16 de febrero: trabajo subordinado no estacional.

18 de febrero: sector de cuidado familiar.

Ofertas laborales:

Estos son algunos de los campos donde hay ofertas laborales activas: Agricultura, silvicultura y pesca; industrias alimentarias, de bebidas y tabaco; industrias textiles, de confección y calzado; industrias metalúrgicas y de productos metálicos; otras industrias; construcción; comercio al por mayor y al por menor; servicios de alojamiento y restauración; servicios turísticos; servicios de transporte, logística y almacenamiento; servicios operativos de apoyo a las empresas y a las personas; sanidad, asistencia social y servicios sanitarios privados; otros servicios y trabajo por cuenta propia.

La disponibilidad y la distribución de visas dependerá de los países con los que haya cooperación en materia migratoria. Ciudadanos latinomericanos pueden aplicar a esta iniciativa, entre los países opcionados están: Colombia, México, Perú y Ecuador, los cuales coinciden con las áreas donde más trabajadores necesita Italia.