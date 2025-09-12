Education USA: Feria educativa para Estados Unidos abre sus puertas en Bogotá. Becas, Visas y más

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la secretaria de Educación, Edna Bonilla, anunciaron el regreso a clases presenciales en los jardines y colegios privados. Foto: Getty Images / HISPANOLISTIC( Thot )

Una vez más Bogotá será sede de la Feria Education USA, un evento apoyado y avalado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia en la que se ayuda a los asistentes a encontrar educación en Estados Unidos en línea con:

Cursos cortos.

Doctorados.

Maestrías.

Pregrados.

El evento es de acceso gratuito en el Gimnasio Moderno (Calle 76 #10-35) el 17 de septiembre entre las 5PM y las 8PM. La entrada, aunque es gratuita, requiere un registro previo aquí.

Este programa se centra en cinco puntos: Investigar opciones, financiar estudios, completar la aplicación, solicitar la visa de estudiante y preparar el viaje.

Además, durante la feria, ofrecerá charlas con Colfuturo, Fulbright, IELTS y sesiones sobre visas académicas.

Bogotá es el punto de cierre de la feria pero no ha sido el único punto de paso, pues también se ha desarrollado en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia en Brasil; Asunción (Paraguay), Santa Cruz (Bolivia), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile (Chile), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador).

En la Feria se plantea que los estudiantes podrán:

Conectar con representantes de admisiones de 35 universidades estadounidenses con quienes además podrán poner a prueba su inglés.

Explorar programas de estudio en diferentes áreas del conocimiento, desde ciencias, artes y humanidades, hasta tecnología, negocios y música.

Resolver dudas sobre procesos de admisión, requisitos académicos, exámenes estandarizados y ayudas financieras.

Acceder a charlas con aliados estratégicos como Colfuturo y Fulbright , además de sesiones informativas sobre ayudas financieras, procesos de visado, preparación de exámenes internacionales como IELTS y tips prácticos para aplicar con éxito a universidades en Estados Unidos.

Algunas de las universidades que estarán presentes son: