¿Cuáles son los tipos de visas afectadas por la suspensión del Gobierno de EE. UU.? Experto explicó

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una pausa temporal en el trámite para visas destinadas a residencias permanentes. Dentro de los 75 países que se verán afectados por la medida se encuentra Colombia, junto a otras naciones latinoamericanas, según Fox News.

Aunque la decisión no se traduce en una suspensión general de toda la tramitación de visas, sí implica un obstáculo de duración indefinida para las personas que se encuentran en la fase consular de la solicitud, como explicó el abogado de inmigración, Carlos Olarte en Dos Puntos de Caracol Radio.

¿Por qué Estados Unidos suspendió el trámite de visas de inmigrante?

La pausa temporal comienza a partir del próximo miércoles 21 de enero y, de acuerdo con lo aclarado por el Departamento de Estado, se produce mientras la agencia verifica que los inmigrantes no se estén beneficiando de manera significativa de la asistencia social estadounidense.

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, difundió la institución a través de X.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

¿Cuáles son las categorías de visas afectadas por la suspensión?

La suspensión en el trámite de visas está enfocado a las visas para categorías de inmigración, es decir, aquellas que están pensadas para las personas que desean residir de forma permanente en los Estados Unidos.

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes tipos de visas, algunas de ellas muy populares entre los migrantes colombianos:

Visas familiares (para cónyuge, padres, hijos o hermanos): F1, F2A, F2B, F3 Y F4

F1, F2A, F2B, F3 Y F4 Visas para empleo: EB1, EB2, EB3

EB1, EB2, EB3 Visa de inversión: EB5

El abogado Carlos Olarte explicó que este tipo de solicitudes aún pueden seguirse realizando, dado que la pausa aplica a la fase consultar.

“Se pueden radicar los casos, pero después de año y medio, cuando llegue al consulado, ahí se va a pausar para que el Departamento de Estado verifique que la persona no se vaya a beneficiar de ayuda económica de los Estados Unidos”, indicó.

Olarte se refirió particularmente al programa EB5, ampliamente utilizado por los colombianos que tiene capacidad de invertir entre 800.000 y 1´050.000 dólares, a partir de lo cual pueden obtener la “green card”.

“Tampoco va a tener problema porque la primera plata va a seguir, pudiendo radicarse el caso (...) el trámite puede tardar 2 años en llegar a la embajada y estoy seguro de que en en ese momento ya no tendremos este inconveniente”, señaló el jurista.

El mayor inconveniente es para las personas que se encuentran ad portas de entrar en dicha fase del trámite, quienes deberán enfrentarse a la pausa desde el 21 de enero. Sin embargo, el abogado destacó que “son medidas temporales que se eliminarán en un periodo corto”.

¿Qué categorías de visas americanas siguen activas?

La determinación del Departamento de Estado no afecta las visas de no inmigrante, entre las que se encuentran las siguientes:

Turismo y negocios (B1/B2)

Estudio (F y M)

Intercambio (J)

Trabajo temporal, tránsito y otras categorías de carácter temporal

Según el abogado Carlos Olarte, muchos colombianos están optando recientemente por la visa de no inmigrante tipo E2 para inversionistas, con la cual pueden disponer de un capital entre 80.000 y 100.000 dólares para negocios en EE. UU. con la posibilidad de incluir esposa, hijos y empleados.

