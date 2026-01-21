Así puede adelantar la cita de visa de EE. UU. para mundial: paso a paso y requisitos sin COSTO

Visa y Copa del Mundo de la FIFA. Fotos: Getty Images / (Photo by Ulrik Pedersen/Defodi Images via Getty Images)

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha despertado el interés de miles de aficionados colombianos que sueñan con asistir a los partidos.

Ante el aumento en la demanda de visas, el Gobierno de Estados Unidos anunció un plan especial que permitirá adelantar la cita de la visa estadounidense sin costo adicional, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Incluso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el país ha reforzado su capacidad consular a nivel mundial. “Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países”, afirmó.

Gracias a este proyecto, cerca del 80 % de los consulados estadounidenses en el mundo podrán otorgar citas en un plazo máximo de 60 días, lo que representa una oportunidad clave para quienes desean viajar al Mundial 2026.

Paso a paso para adelantar la cita de la visa estadounidense

Las personas interesadas en acelerar su proceso de visa deben seguir estos pasos:

Ingrese a su navegador de confianza.

Busque “Info Visas”.

Seleccione la opción correspondiente a Colombia.

Inicie sesión o cree una cuenta nueva, indicando el tipo de visa que está solicitando.

Una vez dentro del sistema, seleccione el enlace “Portador de entrada FIFA World Cup 2026”.

Haga clic en la opción “Solicitar cita más temprana”.

Este procedimiento no tiene ningún costo adicional y está diseñado exclusivamente para asistentes al evento deportivo.

Requisitos para solicitar la cita anticipada de la visa

El beneficio está dirigido a quienes cuenten con el FIFA Pass, documento que certifica la compra oficial de entradas al Mundial 2026. Este pase permitirá a los aficionados obtener prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas consulares antes que otras solicitudes ya programadas.

Es importante tener la entrada confirmada, ya que este será el principal respaldo para acceder a la cita prioritaria.

Mundial 2026: precios oficiales de la boletería

Según información de la FIFA, los precios de las entradas varían entre 60 y 6.710 dólares, dependiendo del partido y la ubicación. Para la final, estos valores equivalen aproximadamente a $240.000 COP y hasta $27.000.000 COP, respectivamente.

Cinco datos clave para sacar la visa de Estados Unidos en 2026

Para aumentar las probabilidades de aprobación, tenga en cuenta estas recomendaciones: