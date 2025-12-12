Golden Card Trump: Precio, beneficios y requisitos para obtener visa dorada que promete residencia en EE.UU.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente el portal web de la Golden Card, un nuevo programa migratorio que promete ofrecer una vía acelerada hacia la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense. Este mecanismo, sustentado en un aporte económico mínimo de un millón de dólares, marca uno de los cambios más notorios en la política migratoria del segundo mandato de Trump.

El anuncio, hecho desde la Casa Blanca, generó amplios debates sobre su viabilidad legal y los riesgos de instaurar un sistema migratorio basado en privilegios económicos. Para aclarar el funcionamiento de este nuevo esquema, Caracol Radio consultó al abogado experto en migración Juan Felipe Castro, quien explicó los detalles del proceso.

¿Qué es la Golden Card de Trump?

La Golden Card, presentada por la administración Trump en 2025, es un programa migratorio oficial destinado exclusivamente a personas con alta capacidad financiera y que puedan generar un aporte sustancial a la economía de Estados Unidos.

Se trata de una vía rápida para acceder a la residencia permanente, posteriormente vinculada a las categorías de visa basadas en empleo EB-1 o EB-2, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos de seguridad y capacidad económica.

Requisitos de la Golden Card Trump

Según Castro, quienes deseen aplicar deberán cumplir con criterios estrictos, entre ellos:

No tener antecedentes penales.

Demostrar capacidad económica suficiente para cubrir las tarifas iniciales y la donación exigida.

Presentar la documentación requerida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el análisis de seguridad.

Aunque el acceso no depende de un perfil profesional o académico específico, se verificará que el solicitante pueda aportar al país desde su actividad económica, empresarial o patrimonial.

Precio de la Golden Card Trump

El programa contempla varios pagos obligatorios en distintas fases:

Tarifa de procesamiento inicial: 15.000 dólares por solicitante.

En caso de aplicar en familia (por ejemplo, solicitante, cónyuge y dos hijos), el total asciende a 60.000 dólares.

Donación obligatoria: Si el solicitante es aprobado en los filtros de seguridad, deberá efectuar una donación de 1 millón de dólares por persona para recibir la tarjeta Golden Card.

Estos valores convierten al programa en uno de los procesos migratorios más costosos en la historia de Estados Unidos.

Proceso para obtener la Golden Card Trump

El procedimiento inicia con el registro y pago inicial de 15.000 dólares. Tras ello, el solicitante ingresa a un riguroso proceso de verificación dirigido por el DHS, que incluye revisión de antecedentes y entrega de documentación financiera y personal.

Si supera todos los controles, se autoriza el pago de la donación del millón de dólares. Con esta contribución, el solicitante pasa a ser elegible para recibir la residencia permanente, generalmente vinculada a las categorías EB-1 o EB-2.

El gobierno asegura que este proceso será altamente expedito, con tiempos de respuesta estimados entre 2 y 8 semanas.

¿Pueden aplicar colombianos y otros extranjeros?

Sí. Los ciudadanos colombianos ,y en general cualquier extranjero, pueden ser elegibles siempre que cumplan con las condiciones de capacidad financiera, ausencia de antecedentes y, en algunos casos, criterios de habilidades extraordinarias, dependiendo de la categoría migratoria vinculada al proceso.